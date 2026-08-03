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Только спустя 27 лет фанаты вычислили, кто же такой Сераф из «Матрицы»: эта теория перевернула всё

3 августа 2026 15:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Матрица: Перезагрузка» (2003)

Персонаж не так уж и прост.

Кажется, о вселенной «Матрицы» сказано уже всё: каждая сцена изучена, а диалоги давно разобраны на цитаты. Но даже спустя 27 лет после выхода культового фильма Вачовски удаётся удивлять зрителей — причём не новыми частями, а скрытыми смыслами, которые фанаты находят в казалось бы незначительных деталях.

Одна из самых увлекательных загадок последнего времени связана с загадочным персонажем по имени Сераф.

Сераф — ангел

Выбор имени для этого персонажа нельзя назвать случайным. В иудейской и христианской традициях серафимы — это высший ангельский чин, хранители, стоящие ближе всего к Божественному присутствию.

Эта параллель с героем в фильме очевидна: на протяжении всей трилогии он неизменно оказывается рядом с Оракулом, оберегая её, а позднее его забота переключается и на Сати. При этом он почти никогда не действует по собственной воле, но всегда появляется именно в тот момент, когда его вмешательство жизненно необходимо.

Впрочем, интерес вызывает не только имя. Меровинген в разговоре с Нео называет Серафа «ангелом без крыльев». Согласно одной из теорий, он когда-то был частью особой категории программ, существовавших в предыдущих версиях Матрицы. После того как Сераф перешёл на сторону Оракула, его статус изменился.

Кадр из фильма «Матрица: Революция» (2003)

Сераф — Избранный

Самой популярной теорией, связанной с этим персонажем, всё же остаётся его возможный статус Избранного. Сами Вачовски никогда не давали официальных подтверждений этой идее, однако фанаты франшизы уже много лет сопоставляют детали.

Первое, что обращает на себя внимание, — уровень боевой мощи Серафа. Он на равных сражается с Нео, уже успевшим проявить способности Избранного. А в прошлом ему удалось одолеть агента Смита, когда тот ещё был полноценным представителем системы.

Второй момент связан с визуальным рядом. В отдельных сценах код Серафа приобретает золотистое свечение — тот же цвет, который в фильмах нередко сопровождает особые программы и сущности, занимающие исключительное положение в иерархии Матрицы.

И ещё одно любопытное совпадение. После того как Смит поглощает Оракула, в одном из диалогов он неожиданно называет её «мамой».

Если предположить, что Сераф действительно был одной из предыдущих версий Избранного, эта фраза обретает совсем иной смысл. Ведь именно Оракул, как отмечает автор Дзен-канала «Джедай из Шира», была причастна к формированию цикла Избранных.

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Фото: Кадры из фильмов «Матрица: Перезагрузка» (2003), «Матрица: Революция» (2003)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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