Только против этих двух женщин Хюррем никогда не плела интриги: а ведь они обе были близки султану

Сразу после попадания в гарем Хюррем показала свой сильный и независимый характер. Она не старалась всем угождать и часто шла против правил.

Чтобы расположить к себе мужчин, она использовала хитрость и обаяние. Но с женщинами эти приёмы не работали.

Поэтому именно с обитательницами гарема у фаворитки султана возникали самые серьёзные конфликты. Тем не менее, нашлись и те, с кем Хюррем всегда сохраняла мир.

Гюльфем-хатун

В сериале Гюльфем-хатун представлена как бывшая возлюбленная султана. Хюррем не видела в ней соперницы, ведь Сулейман уже давно потерял к ней интерес.

Но сериал показал не всё. В реальной истории Османской империи эти две женщины даже дружили. Гюльфем помогала Хюррем воспитывать детей и поддерживать порядок в гареме. Она также была её союзницей в противостоянии с Махидевран.

Бейхан-султан

Отношения Хюррем с сёстрами султана были сложными. Она враждовала с Хатидже, недолюбливала Шах-султан и открыто конфликтовала с Фатьмой. Лишь с Бейхан-султан Хасеки не пыталась ссориться и относилась к ней с уважением.

Причина в том, что Бейхан, как в сериале, так и в истории, практически не влияла на брата и не общалась близко с сёстрами. Она предпочитала уединённую жизнь вдали от дворца. Поэтому дворцовые интриги её не касались, и к выбору фаворитки брата она относилась безразлично.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.