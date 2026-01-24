Только притворялась Ходченковой: почему звезда российского кино несколько лет скрывала настоящую фамилию

Мир кино полон примеров, когда актёры выбирают для себя сценические имена. Часто это связано с простым желанием — сделать свою фамилию более запоминающейся или благозвучной. Иногда реальное имя кажется создателям слишком обычным.

Псевдоним был даже у звезды фильма «Благословите женщину». Фамилия, которую мы видели в титрах, — Ходченкова — несколько лет отличалась от той, что была записана в её паспорте.

Начало карьеры Светланы Ходченковой

Во время учёбы в легендарном Щукинском училище актриса встретила Владимира Яглыча. Между талантливыми сокурсниками сразу возникла симпатия.

Молодые актёры вместе снимались в сериале «Моя Пречистенка». Там они играли влюблённую пару. Вскоре их экранный роман стал реальностью.

Их союз закрепился не только в кадре, но и в паспорте. В 2005 году Светлана Ходченкова вышла замуж и официально взяла фамилию супруга Яглыч. Но для сцены и титров она решила оставить свою девичью фамилию. Так «Ходченкова» стала псевдонимом, под которым актриса закрепилась в карьере.

Светлана Ходченкова сейчас

К сожалению, в 2010 году этот звёздный союз распался. В прессе ходили слухи о причине разрыва. Говорили, что Владимир Яглыч ревновал жену к её растущей популярности. Якобы он даже пытался ограничить её съёмки.

После расставания актриса не стала сразу менять документы. Но затем все-таки привела их в порядок. Таким образом несколько лет Ходченковой она была лишь в титрах, но не по бумагам.