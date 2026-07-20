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Киноафиша Статьи Русские не умеют снимать хорроры? Кологривый и Разумовская заставят вас передумать — смотрим трейлер экранизации «Леса»

Русские не умеют снимать хорроры? Кологривый и Разумовская заставят вас передумать — смотрим трейлер экранизации «Леса»

20 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из фильма «Лес»

Уже понятно, что это будет интересный проект.

Звезда «Слова пацана» и «Двух холмов» Никита Кологривый готовится удивить зрителей новой ролью. В Сети уже появился первый трейлер триллера «Лес», снятого по одному из самых обсуждаемых российских романов последних лет.

В центре сюжета — загадочная карельская тайга

Фильм основан на одноименном романе Светланы Тюльбашевой, который вышел в 2024 году и быстро стал бестселлером.

По сюжету две подруги из Москвы отправляются в путешествие по Карелии, но во время похода теряются в глухом лесу. Очень скоро становится понятно, что выбраться отсюда будет непросто. Лес словно живет по собственным законам, а без еды, воды и связи шансы на спасение стремительно тают.

Съемки оказались не легче, чем события фильма

Режиссером и сценаристом картины выступил Гамлет Дульян. По его словам, работа в Карелии стала настоящим испытанием для всей съемочной группы.

Из-за отсутствия инфраструктуры технику приходилось доставлять в труднодоступные места, а проливные дожди регулярно размывали дороги. В некоторые дни команда могла добраться до площадки только на лодках и катерах.

Трейлер уже заинтриговал зрителей

Первые кадры делают ставку не на экшен, а на тревожную атмосферу. Темный лес, чувство полной изоляции и постоянное ощущение опасности постепенно превращают обычную историю о потерявшихся туристах в настоящий психологический кошмар.

Судя по трейлеру, «Лес» станет не просто историей о выживании, а напряженным триллером, где главным противником героев окажется сама природа — непредсказуемая, чужая и пугающая.

Ранее мы писали: 3 российских сериала июля, которые я точно не собираюсь пропускать: от детектива о пропавшем ребенке до триллера о киберсталкинге.

Фото: Кадр из фильма «Лес»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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