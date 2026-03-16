Только одну фразу в «Андоре» не пропустил Disney: ее вырезали, но не без следа

16 марта 2026 13:46
Шоураннер картины отметил, что студия дала ему зеленый свет.

Тони Гилрой, работавший над «Андором», рассказал, как создатели сериала продавливали темы, которые в мире «Звёздных войн» долго считались нежелательными. Например, во втором сезоне есть сцена, где Мон Мотма с трибуны Сената прямо заявляет, что Империя проводит политику геноцида.

Учитывая, что проект снимается под крылом Disney, а там за каждой репликой следят с особым вниманием, можно было ждать проблем. Но Гилрой уверяет: никаких серьезных препятствий не возникло.

Позиция Disney

Как рассказал Гилрой, слово «геноцид» попало в сценарий без особых сложностей. Критики как раз отмечали, что «Андор» рискнул зайти туда, куда даже серьезные военные фильмы заглядывают редко.

В последние недели работы Гилрой получил и еще одно послабление: в диалогах официально разрешили употреблять слово «фашизм». С этим стало проще поднимать темы, которые раньше во вселенной обходили стороной.

Долгое время под запретом держали и секс. Гилрой специально открыл сериал сценой в борделе, чтобы проверить, где проходит граница. Обнаженку не показали, но прозрачные намеки на сексуальные отношения — впервые в истории франшизы — оставили.

Запрет Disney

В первом сезоне «Андора» все же возникла небольшая стычка с цензорами. Авторы планировали вставить реплику «К чёрту империю» в достаточно резкой, почти нецензурной форме.

Disney счел эти слова излишне агрессивными и попросил убрать только их. В итоге фразу смягчили до безобидного «Борись с империей». На этом претензии закончились.

Над вторым сезоном довлели уже не цензоры, а финансисты. Стриминг перестал приносить прежние доходы, и каждый бюджетный рубль приходилось выбивать с трудом. Это заметно сказалось на масштабе постановки. Но результат неожиданно всех порадовал. Заключительный сезон получил высокие оценки — шоу даже на старте получило 98% на RT.

Светлана Левкина
