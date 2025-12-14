Только одному сериалу с Авериным зрители поставили 8,3 из 10: это не «Склифосовский» и не «Глухарь»

Актёра Максима Аверина в России знают в первую очередь по двум громким телевизионным ролям, которые сделали его настоящей звездой. Это доктор Брагин из сериала «Склифосовский» и следователь Сергей Глухарёв из культового «Глухаря».

Именно эти два персонажа, такие разные, но одинаково запомнившиеся зрителям, и сформировали его основной образ на экране.

В «Глухаре» он был жёстким, принципиальным и немного циничным оперативником, с потрясающим чувством юмора

В «Склифосовском» он предстал в совершенно ином амплуа — талантливого, увлечённого хирурга, который спасает жизни в операционной и борется с системой. Удивительно, но самым высокооцененным сериалом с Авериным вообще является другой проект.

Сюжет сериала «Собор»

Действие сериала переносит зрителей в 1700 год, в самую гущу петровских реформ, ломающих старый уклад Российской империи. В центре истории — молодой крепостной Иван Старшов, чья жизнь резко меняется, когда он влюбляется в барышню, Марию. Он отказывается принимать железное правило своего времени — непреодолимую социальную пропасть между дворянином и холопом.

В поисках справедливости Иван обращается к последней, казалось бы, инстанции — местному священнику. Однако церковь оказывается на стороне существующего порядка.

Иван Старшов в ярости отрекается от веры и бежит из родной деревни, отправляясь в опасный путь.

Максим Аверин в сериале «Собор»

В ленте снялась целая плеяда звезд — от Сергея Марина до Юрия Чурсина. Сериал «Собор» получил немало положительных отзывов от зрителей. Они отмечали, что проект погружает в эпоху правления Петра I, показывает быт князей и холопов, разбойников и самого царя.

Зрители подчеркивали органичность игры актёров, в том числе Аверина, который, по их мнению, хорошо вписался в роль Петра с его энергичностью и харизмой.

В сериале чётко детализировали эпоху: от костюмов и образов до диалогов и манеры речи. А сцены боёв, благодаря операторской работе, смотрелись особенно интересно, создавался эффект присутствия.

«Понравилась интрига, исторический пейзаж, костюмы и эпоха», «Мне сериал "Собор" очень понравился. Как раз любовь и приключения героев», «Мне фильм очень понравился, особенно главный герой. И Аверин прекрасно сыграл Петра», — пишут в Сети.

У ленты сейчас рейтинг 8,3 на КП. Для сравнения, у «Глухаря» — 8,0, а у «Склифосовского» только 7,8.

