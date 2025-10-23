Только один персонаж появится во всех трех сериалах по «Игре престолов» сразу: его имя знают все фанаты

Хотя его так до конца и не раскрыли на экране.

Когда Деймон Таргариен в «Доме Дракона» видит фигуру, обвитую корнями древнего валирийского дерева, многие зрители приняли это за очередную галлюцинацию. Но фанаты Джорджа Мартина ахнули: перед ним — Кровавый Ворон, он же Бринден Риверс, бастард короля Эйгона IV. Тот самый человек, который станет Трёхглазым Вороном и, спустя полвека, будет обучать Брана Старка.

Бастард, колдун, хранитель древних знаний

Бладрейвен — фигура почти мифологическая. Родимое пятно на лице, напоминающее ворона в крови, дало ему имя и предопределило судьбу. Он родился вне брака, но стал одним из самых могущественных людей своего времени.

Его брат возглавил мятеж, а Бладрейвен остался верным короне — и в конце концов исчез, чтобы спустя десятилетия появиться под валирийским деревом в облике древнего провидца.

Единственный герой, который прошёл через все эпохи

Сейчас именно он — единственная фигура, связывающая все три телесериала по «Игре престолов»: оригинальный «Game of Thrones», приквел «Дом Дракона» и будущий «Рыцарь Семи Королевств». Он появляется в легендах, пророчествах и видениях, словно нить, прошивающая тысячелетнюю историю Вестероса.

Ни один другой персонаж не охватывает такой временной размах — от эры Таргариенов до последней главы саги.

Что значит его появление в «Доме Дракона»

Видение Деймона у валирийского дерева — не просто визуальный приём. Это предупреждение: магия и древние пророчества снова вторгаются в мир, где власть держится на стали и страхе.

Появление Бладрейвена подтверждает, что циклы истории повторяются, а игра престолов — лишь малая часть великого замысла. Если Трёхглазый Ворон действительно наблюдает за происходящим, значит, границы между прошлым и будущим окончательно стерлись.

Бладрейвен — это не просто герой прошлого, а живое доказательство того, что Мартин строит вселенную как единый организм, где каждая эпоха — отражение другой. И именно он, единственный из всех, видит их все сразу.

