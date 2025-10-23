Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Только один персонаж появится во всех трех сериалах по «Игре престолов» сразу: его имя знают все фанаты

Только один персонаж появится во всех трех сериалах по «Игре престолов» сразу: его имя знают все фанаты

23 октября 2025 08:56
Кадр из сериала «Дом дракона»

Хотя его так до конца и не раскрыли на экране.

Когда Деймон Таргариен в «Доме Дракона» видит фигуру, обвитую корнями древнего валирийского дерева, многие зрители приняли это за очередную галлюцинацию. Но фанаты Джорджа Мартина ахнули: перед ним — Кровавый Ворон, он же Бринден Риверс, бастард короля Эйгона IV. Тот самый человек, который станет Трёхглазым Вороном и, спустя полвека, будет обучать Брана Старка.

Бастард, колдун, хранитель древних знаний

Бладрейвен — фигура почти мифологическая. Родимое пятно на лице, напоминающее ворона в крови, дало ему имя и предопределило судьбу. Он родился вне брака, но стал одним из самых могущественных людей своего времени.

Его брат возглавил мятеж, а Бладрейвен остался верным короне — и в конце концов исчез, чтобы спустя десятилетия появиться под валирийским деревом в облике древнего провидца.

Единственный герой, который прошёл через все эпохи

Кадр из сериала «Игра престолов»

Сейчас именно он — единственная фигура, связывающая все три телесериала по «Игре престолов»: оригинальный «Game of Thrones», приквел «Дом Дракона» и будущий «Рыцарь Семи Королевств». Он появляется в легендах, пророчествах и видениях, словно нить, прошивающая тысячелетнюю историю Вестероса.

Ни один другой персонаж не охватывает такой временной размах — от эры Таргариенов до последней главы саги.

Что значит его появление в «Доме Дракона»

Видение Деймона у валирийского дерева — не просто визуальный приём. Это предупреждение: магия и древние пророчества снова вторгаются в мир, где власть держится на стали и страхе.

Появление Бладрейвена подтверждает, что циклы истории повторяются, а игра престолов — лишь малая часть великого замысла. Если Трёхглазый Ворон действительно наблюдает за происходящим, значит, границы между прошлым и будущим окончательно стерлись.

Бладрейвен — это не просто герой прошлого, а живое доказательство того, что Мартин строит вселенную как единый организм, где каждая эпоха — отражение другой. И именно он, единственный из всех, видит их все сразу.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Эпик невиданных масштабов: «Межевой рыцарь» точно будет круче «Игры престолов» в одном – Мартин позаботился об этом лично Эпик невиданных масштабов: «Межевой рыцарь» точно будет круче «Игры престолов» в одном – Мартин позаботился об этом лично Читать дальше 23 октября 2025
Короли без короны: насколько Баратеоны из экранной «Игры престолов» отличаются от книжных героев Мартина — спойлер, почти во всем Короли без короны: насколько Баратеоны из экранной «Игры престолов» отличаются от книжных героев Мартина — спойлер, почти во всем Читать дальше 23 октября 2025
«Сексуальная версия Геральта»: в новом сериале по «Игре престолов» должен сыграть Генри Кавилл – его давно ждут в роли Таргариена «Сексуальная версия Геральта»: в новом сериале по «Игре престолов» должен сыграть Генри Кавилл – его давно ждут в роли Таргариена Читать дальше 20 октября 2025
Приквел «Игры престолов» исправит самую большую ошибку HBO: без Мартина даже не полезут в сюжет Приквел «Игры престолов» исправит самую большую ошибку HBO: без Мартина даже не полезут в сюжет Читать дальше 20 октября 2025
У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать У этих 4 фэнтези-сериалов были блестящие пилоты, но новой «Игрой престолов» они не стали: после первой серии можно выключать Читать дальше 24 октября 2025
Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Не аниме года, а главный провал: «Поднятие уровня в одиночку» опозорили на весь мир в родной Японии Читать дальше 24 октября 2025
Фанаты зря надеялись на еще одно гитарное соло от Эдди Мансона: создатели «Очень странных дел» поставили точку в судьбе героя Фанаты зря надеялись на еще одно гитарное соло от Эдди Мансона: создатели «Очень странных дел» поставили точку в судьбе героя Читать дальше 24 октября 2025
«Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены «Обожаю, когда из платного контента что-то вырезают»: 2 сезон «Дандадана» зацензурили в России – под нож пошли важные сюжетные сцены Читать дальше 24 октября 2025
В третьем сезоне «Семьи шпиона» наконец раскрыли прошлое Лойда: зрители мигом перестали смеяться В третьем сезоне «Семьи шпиона» наконец раскрыли прошлое Лойда: зрители мигом перестали смеяться Читать дальше 24 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше