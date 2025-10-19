«Только не списывай точь-в-точь»: за 10 лет до «Бара “Один звонок” вышло до боли похожее аниме – тоже про загробный мир, но круче во всем

И да, здешний бармен зрителям показался симпатичней, чем герой Козловского. Но по факту – оба хороши.

Если вас впечатлил «Бар “Один звонок”» с его мистикой, винтажным телефоном и темами вины и прощения — стоит знать: почти десять лет назад японцы сделали почти то же самое, только глубже, мрачнее и эмоциональнее. Аниме называлось «Парад смерти», и там тоже есть бар, только звонить в него нельзя — туда попадают уже после смерти.

Сюжет с подвохом

В бар «Квиндецим» попадают парами люди, умершие одновременно. Бармен Децим — вежливый парень в жилете, а также судья, решающий, кто достоин реинкарнации, а кто исчезнет навсегда.

Суд проходит в форме смертельной игры, где люди, сами того не зная, раскрывают свои худшие и лучшие стороны. Каждая партия — маленькая драма, а зрителю остаётся гадать, кто из двоих был чудовищем при жизни.

Судьи без сердца и девушка без памяти

У Децима есть помощница Чиюки, которая не помнит, как умерла. Она — единственная, кто заставляет его задуматься, можно ли судить людей без сочувствия. И вот тут «Парад смерти» превращается в философскую историю: о человечности тех, кто не человек, и о праве на ошибку даже после смерти.

Тот же бар, только с душой

Сравнение с «Баром „Один звонок“» неизбежно: оба сериала — про возможность поговорить с мёртвыми, осознать свою вину и попытаться отпустить. Только если в российском проекте звонок становится игрой с судьбой, то у японцев сама жизнь превращается в ставку.

Неудивительно, что в комментариях уже шутят:

«– Дай списать. – На, только не списывай точь-в-точь».

«Посмотрела “Бар” за пару вечеров. Взяли из аниме, а закончили традиционной русской драмой – всем страдать».

Если уж и «подсматривать» идеи, то лишь у тех, кто умеет говорить с загробным миром так красиво.

Ранее мы писали: «Уровень седьмого класса средней школы»: Отар Кушанашвили разнес в пух и прах Козловского в сериале «Бар "Один звонок"»