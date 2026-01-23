Вышла новая версия «Субстанции», но без Деми Мур: рейтинг на RT 69%

Критики все объяснили в своих рецензиях.

Сериал «Красота» с первых показов начали сравнивать с «Субстанцией» — и это сравнение оказалось для проекта одновременно выгодным и опасным. Премьера на FX вызвала шквал ранних отзывов, в которых критики сходятся в одном: равнодушным этот боди-хоррор не оставляет, но и без вопросов не обходится.

Критики сразу увидели параллели с «Субстанцией» — фильмом, который стал редким культурным всплеском. Именно поэтому «Красоту» начали оценивать по завышенной шкале. Loud and Clear Reviews прямо говорит:

«"Субстанция" оказалась таким уникальным, но разовым культурным явлением… И "Красота" в этом сравнении проигрывает».

Рейтинг на Rotten Tomatoes — 69% на основе 29 рецензий — хорошо отражает этот раскол.

The Spool называет проект лучшей работой Райана Мерфи за последнее время, но тут же добавляет:

«"Красота" так и не достигает даже поверхностного совершенства».

The Wrap предупреждает: сериал точно не для слабонервных.

«Это научно-фантастический боди-хоррор… Только не смотрите его во время обеденного перерыва, если у вас не очень крепкий желудок».

AV Club, напротив, хвалит визуальную сторону, отмечая «эстетическую роскошь» и навязчивое внимание к телесности, пишет Soyuz.

Los Angeles Times советует не относиться к сериалу слишком серьезно:

«Лучше воспринимать его как черную комедию или высокобюджетный фильм категории B».

Возможно, именно такой подход и позволяет «Красоте» работать — не как откровению, а как провокационному зрелищу. Премьера состоялась 21 января, в день запуска вышли три эпизода. Финал сезона зрители увидят 4 марта.