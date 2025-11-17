Только не говорите Фродо: почему фанаты уверены, что Голлум убил его родителей — и факты пугающе сходятся

Есть необычная теория о «Властелине колец», от которой мурашки бегут по коже. Есть мнение, что родителей Фродо мог убить Голлум.

Да, звучит дико, но странно точно факты складываются в единую цепочку, будто Толкин спрятал мрачный намёк между строк. И чем внимательнее смотришь, тем меньше веришь, что их гибель была случайностью.

Сплав фактов, от которого становится не по себе

После событий «Хоббита» Голлум точно знал: его кольцо оказалось у хоббита по фамилии Бэггинс, живущего в Шире. Для него это был маяк, единственный след, за которым он мог идти сколько угодно долго. А Голлум умел выживать, подкрадываться и находить добычу там, где его не ждали.

Загадочная смерть, которая давно не даёт покоя

Родители Фродо утонули во время обычной прогулки на лодке — так это описано в легендариуме. Но двое взрослых хоббитов, умеющих плавать, внезапно тонут на тихом озере, и никто даже не может объяснить, что именно произошло.

Сам Голлум прекрасно плавал и мог приблизиться бесшумно, особенно ночью. Слишком уж много совпадений для бытовой трагедии.

Логика, от которой становится холодно

Если соединить все факты, вырисовывается жуткая линия: Голлум, ведомый одержимостью «прелестью», добирается до Шира и устраняет первых Бэггинсов, которых находит, пишет портал Maximonline.

Он надеется вернуть кольцо, но, не обнаружив его, просто исчезает, оставив смерть, списанную на несчастный случай. Почему он не пошёл дальше — загадка, на которую у Толкина нет ответа.

И возможно, что именно эта тёмная тень у хоббитского озера стала первым шагом большой истории, которая когда-то привела Фродо к Кольцу Всевластия.

