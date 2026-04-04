Только настоящие фанаты сериала «Во все тяжкие» знают три концовки хита: счастливый финал лишь у одного героя

Оказывается, знаменитый драматический сериал «Во все тяжкие» мог завершиться тремя совершенно разными способами. Первый вариант зрители увидели ещё в 2013 году — это была финальная серия пятого сезона под названием «Фелина».

Она поставила яркую и бесповоротную точку в истории химика Уолтера Уайта. Но создатели решили не закрывать вселенную окончательно: позже вышли два ответвления (спин-оффа), которые добавили к основной сюжетной линии ещё две развязки.

«Фелина»

16-й эпизод 5-го сезона (по общему счёту 62-й) заслуженно считается одной из вершин всего шоу. В нём Уолт расправляется с теми, кто его предал, вызволяет Джесси Пинкмана из плена, а в тяжёлом разговоре со Скайлер наконец произносит правду: всё это время он действовал не ради благополучия семьи, а исключительно ради собственного эго.

Каждый кадр продуман до мелочей — вплоть до финального вздоха главного героя. Однако на этом всё не закончилось.

«Эль Камино»

Эта лента в стиле нео-вестерна дарит Джесси именно то, чего он по-настоящему заслуживает: возможность стереть прошлое и начать с нуля. В отличие от Уолтера (погибшего) и Джимми Макгилла (попавшего за решётку), этот персонаж получает во всей франшизе единственный по-настоящему счастливый конец.

Джесси уходит в бега и оседает на Аляске, оставив кошмары далеко позади. В конечном счёте он предстаёт как добрый человек, которым просто умело манипулировали другие.

«Лучше звоните Солу»

В финале этого сериала мы видим чёрно-белые эпизоды из жизни Сола Гудмана после событий оригинального шоу. Он добровольно сдаётся полиции и вновь становится Джимми. Жертвуя собственной свободой (ему грозит пожизненное), он спасает бывшую жену от тюремного срока, снимая с неё все обвинения.

Кроме того, эта концовка окончательно подтверждает: Джесси так и не попал в руки властей. Судя по всему, ему удалось воплотить мечту о тихой жизни на Аляске, где он лишь изредка вспоминает Уолтера Уайта.