Только настоящие фанаты сериала «Во все тяжкие» знают три концовки хита: счастливый финал лишь у одного героя

4 апреля 2026 08:27
Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Эти разные версии событий позволяют восстановить судьбу конкретного персонажа.

Оказывается, знаменитый драматический сериал «Во все тяжкие» мог завершиться тремя совершенно разными способами. Первый вариант зрители увидели ещё в 2013 году — это была финальная серия пятого сезона под названием «Фелина».

Она поставила яркую и бесповоротную точку в истории химика Уолтера Уайта. Но создатели решили не закрывать вселенную окончательно: позже вышли два ответвления (спин-оффа), которые добавили к основной сюжетной линии ещё две развязки.

«Фелина»

16-й эпизод 5-го сезона (по общему счёту 62-й) заслуженно считается одной из вершин всего шоу. В нём Уолт расправляется с теми, кто его предал, вызволяет Джесси Пинкмана из плена, а в тяжёлом разговоре со Скайлер наконец произносит правду: всё это время он действовал не ради благополучия семьи, а исключительно ради собственного эго.

Каждый кадр продуман до мелочей — вплоть до финального вздоха главного героя. Однако на этом всё не закончилось.

Кадр из сериала «Во все тяжкие»

«Эль Камино»

Эта лента в стиле нео-вестерна дарит Джесси именно то, чего он по-настоящему заслуживает: возможность стереть прошлое и начать с нуля. В отличие от Уолтера (погибшего) и Джимми Макгилла (попавшего за решётку), этот персонаж получает во всей франшизе единственный по-настоящему счастливый конец.

Джесси уходит в бега и оседает на Аляске, оставив кошмары далеко позади. В конечном счёте он предстаёт как добрый человек, которым просто умело манипулировали другие.

Кадр из фильма «El Camino»

«Лучше звоните Солу»

В финале этого сериала мы видим чёрно-белые эпизоды из жизни Сола Гудмана после событий оригинального шоу. Он добровольно сдаётся полиции и вновь становится Джимми. Жертвуя собственной свободой (ему грозит пожизненное), он спасает бывшую жену от тюремного срока, снимая с неё все обвинения.

Кроме того, эта концовка окончательно подтверждает: Джесси так и не попал в руки властей. Судя по всему, ему удалось воплотить мечту о тихой жизни на Аляске, где он лишь изредка вспоминает Уолтера Уайта.

Кадр из сериала «Лучше звоните Солу»
Фото: Кадры из сериалов «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», фильма «El Camino» (2019)
Светлана Левкина
