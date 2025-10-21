Только настоящие фанаты Михалкова пройдут этот тест: вспоминаем 6 редких фильмов режиссера к его 80-летию

Никита Михалков — фигура, которую невозможно обойти, говоря о советском и российском кино. 80-летний юбилей — повод не просто перечислить регалии, а увидеть, как в его творчестве отразилась целая эпоха.

Рождённый в знаменитой творческой династии, Михалков с первых шагов в кино уважал и классическую школу, и смело искал собственный язык. Его ранние работы — такие как «Свой среди чужих, чужой среди своих» — уже тогда показали характерный почерк: эпический размах, внимание к деталям и сложным моральным выборам.

Пиком его режиссёрской карьеры стала картина «Утомлённые солнцем». Пронзительная история о семье на фоне сталинских репрессий получила «Оскар» и принесла мировое признание.

Как актёр Михалков тоже создал галерею незабываемых образов — его герои часто неоднозначны, но всегда узнаваемы.

Мэтр никогда не ограничивался съёмочной площадкой. Участие в общественных дискуссиях сделали его одной из самых влиятельных фигур в культурном пространстве.

В день юбилея Михалкова мы вспоминаем его фильмы. В нашем тесте шесть картин, которые снял постановщик. Но не надейтесь на простые вопросы про «Утомленные солнцем» — здесь только редкие кадры из творчества мастера.

