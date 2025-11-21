Только на таких мужчин и надо смотреть: психолог назвала неочевидный плюс сериала «Ронин» с Паламарчуком

Меню
21 ноября 2025 17:38
Кадр из сериала «Ронин»

По мнению эксперта, проект выгодно отличается от современных картин.

Дмитрия Паламарчука многие зрители знают как Фому из «Невского». Но сериал «Ронин», второй сезон которого завершился сравнительно недавно, затмил даже все прежние работы актера.

Паламарчук оказался очень убедителен в образе мужественного героя, бывшего спецназовца, который наводит порядки в деревне и еще учится быть отцом. Более того, даже эксперты отметили ценность его героя.

Мнение психолога

Иван Доронин — цельный и продуманный персонаж, считают в Сети. Смотреть проекты с такими героями не только интересно, но и полезно.

«Для зрителей важно формировать позитивные образы обоих полов. В этом плане сериал "Ронин" демонстрирует прекрасные примеры мужского поведения. Особый интерес вызывает то, как герои конструктивно разрешают конфликты, поддерживают и проявляют заботу друг о друге»,отметила в Telegram-канале клинический психолог Елена Буркова.

Кадр из сериала «Ронин»

Чем закончился второй сезон сериала «Ронин»

Второй сезон «Ронина» завершился напряженной развязкой. Расследование убийства Рыбина привело к физруку Никифорову — оказалось, он отомстил за угрозу младшей дочери. Самсонов, понимая мотивы убийцы, всё же арестовал его.

Параллельно Иван Доронин и Алена наконец поженились. Но их счастье оказалось мимолетным — сразу после свадьбы киллер убил отца невесты.

Создатели показали 24 серии, а остальные либо войдут в третий сезон, либо выйдут отдельным продолжением.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где на самом деле снимали 2 сезон «Ронина».

Фото: Кадры из сериала «Ронин»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
