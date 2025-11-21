Только на таких мужчин и надо смотреть: психолог назвала неочевидный плюс сериала «Ронин» с Паламарчуком

Дмитрия Паламарчука многие зрители знают как Фому из «Невского». Но сериал «Ронин», второй сезон которого завершился сравнительно недавно, затмил даже все прежние работы актера.
Паламарчук оказался очень убедителен в образе мужественного героя, бывшего спецназовца, который наводит порядки в деревне и еще учится быть отцом. Более того, даже эксперты отметили ценность его героя.
Мнение психолога
Иван Доронин — цельный и продуманный персонаж, считают в Сети. Смотреть проекты с такими героями не только интересно, но и полезно.
«Для зрителей важно формировать позитивные образы обоих полов. В этом плане сериал "Ронин" демонстрирует прекрасные примеры мужского поведения. Особый интерес вызывает то, как герои конструктивно разрешают конфликты, поддерживают и проявляют заботу друг о друге», — отметила в Telegram-канале клинический психолог Елена Буркова.
Чем закончился второй сезон сериала «Ронин»
Второй сезон «Ронина» завершился напряженной развязкой. Расследование убийства Рыбина привело к физруку Никифорову — оказалось, он отомстил за угрозу младшей дочери. Самсонов, понимая мотивы убийцы, всё же арестовал его.
Параллельно Иван Доронин и Алена наконец поженились. Но их счастье оказалось мимолетным — сразу после свадьбы киллер убил отца невесты.
Создатели показали 24 серии, а остальные либо войдут в третий сезон, либо выйдут отдельным продолжением.
