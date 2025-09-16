Меню
Только из-за этой фаворитки султан мог отменить свадьбу с Хюррем: в «Великолепном веке» ее так и не показали

16 сентября 2025 14:15
Кадр из сериала «Великолепный век»

Сулейман серьезно влюбился.

Поклонники «Великолепного века», знакомые с историческими фактами, давно заметили: сериал сильно приукрасил отношения Сулеймана и его гарема. В реальности падишах отнюдь не был верным мужчиной — у него были десятки наложниц

Хюррем, конечно, оставалась главной фавориткой, но её «исключительность» длилась всего несколько лет. Вскоре султан снова вернулся к традициям — его гарем пополнялся новыми красавицами, и Роксолане приходилось с этим мириться.

Но настоящий удар ждал её, когда появилась Эмине-хатун — женщина, которая могла затмить даже Хюррем. Её ум, красота и влияние стали вызовом. Из-за нее Сулейман едва не отменил свадьбу.

История Эмине-хатун

В 1527 году в гарем Сулеймана попадает Эмине-хатун — подарок от легендарного адмирала Барбароссы. Это не была обычная наложница: она говорила на нескольких языках, играла на флейте и цитировала исторические хроники. Её интеллект и красота сразу покорили Валиде-султан, которая сама способствовала её сближению с падишахом.

Эмине совершила невозможное — стала первой за десять лет, кого Сулейман оставил на завтрак в своих покоях. Для Роксоланы это был шок. Следующие два года султан делил внимание только между ней и новой фавориткой.

Хюррем безумно ревновала, но не могла устранить соперницу — та была под защитой традиций и благосклонности Валиде. Единственным утешением для Роксоланы стало то, что Эмине так и не родила ребёнка.

Финал Эмине-хатун

Финал истории Эмине-хатун оказался трагичным и неожиданным. Когда Сулейман объявил о женитьбе на Хюррем, Эмине приняла эту новость с достоинством — она сохранила преданность повелителю и надеялась, что останется в его памяти.

Но судьба распорядилась иначе: внезапный пожар в гареме унёс её жизнь. Смерть Эмине едва не сорвала свадьбу султана — Сулейман был настолько потрясён, что всерьёз рассматривал возможность отменить никях. Он долго не мог прийти в себя.

Эмине-хатун в сериале «Великолепный век»

В сериале «Великолепный век» история Эмине оказалась скрыта. Многие историки считают, что её образ частично «растворился» в персонаже Фирузе-хатун.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Но реальность была сложнее: годы, когда Эмине забирала внимание султана, стали для Роксоланы настоящим испытанием, пишет автор Дзен-канала «Великолепные знаменитости».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что сериал скрыл одну конкретную султаншу.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
