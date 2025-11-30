Меню
Статьи

Только истинные фанаты заметили, что тут дело нечисто: мультфильм «Тачки» нагло скопировал старый хит, где доктор стал прототипом Молнии Маккуина

30 ноября 2025 21:02
«Тачки»

Самый известный мультфильм про гонки оказался анимационным пересказом комедии начала девяностых.

Мультфильм «Тачки» (2006) от Pixar принято считать образцом оригинального семейного кино. Но если внимательно присмотреться к его драматургии, становится ясно: его сюжет практически повторяет фильм «Доктор Голливуд» (1991) с Майклом Дж. Фоксом. Отличается оболочка, но не сама история.

Один и тот же путь героя

В обоих фильмах в центре — самоуверенный профессионал на пике карьеры. В «Тачках» это гоночная звезда Молния Маккуин, в «Докторе Голливуде» — успешный хирург.

По дороге к большому успеху оба случайно застревают в маленьком провинциальном городке и вынуждены остаться там не по своей воле. Дальше путь почти идентичен: обязательные работы, знакомство с местными, пересмотр собственных приоритетов.

«Доктор Голливуд»

Провинция как точка перелома

Обе истории строятся вокруг столкновения двух миров — большого, карьерного и маленького, живущего по своим правилам.

Именно провинция становится местом внутреннего перелома героя. Здесь он впервые сталкивается не с конкуренцией, а с простыми человеческими связями, которые не измеряются скоростью, контрактами и статусом.

Почему сходство так хорошо читается

Pixar практически полностью сохранила структуру оригинального сюжета. Герой попадает в вынужденную паузу, проходит через сопротивление, раздражение, затем принятие и в итоге добровольно меняет свою жизнь.

Разница лишь в жанре: романтическая комедия превращается в семейный мультфильм, а хирург — в гоночный болид.

Миллиарды на знакомом сценарии

Франшиза «Тачки» принесла студии миллиарды долларов только на продаже игрушек и сопутствующих товаров. При этом «Доктор Голливуд» остался камерным хитом своего времени. Однако одна и та же драматургическая формула сработала одинаково эффективно с разницей в пятнадцать лет.

Фактически «Тачки» стали анимационным пересказом классической истории о карьеристе, которого перевоспитывает маленький город. Только вместо скальпеля — мотор, а вместо курорта — трасса.

Также прочитайте: Этот фильм чуть не похоронили, но именно он создал культ «Оскара»: история большого кинопереворота

Фото: Кадры из фильмов «Тачки», «Доктор Голливуд»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
