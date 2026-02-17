Только истинные фанаты Гайдая пройдут тест по «Иван Васильевич меняет профессию»: чтобы понять, где правда, а где — ложь, просто посмотреть кино недостаточно

Кому хоть раз не хотелось оказаться на месте Шурика и заглянуть в машину времени, которая переносит прямиком в эпоху Ивана Грозного? Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» знают, кажется, все — от мала до велика.

Цитаты из него давно разлетелись на афоризмы, а герои стали родными. Но за смешными диалогами и нелепыми ситуациями скрывается история создания, полная неожиданных поворотов.

Оказывается, знаменитого Буншу мог сыграть совсем другой актёр, а Жорж Милославский в первоначальном сценарии выглядел иначе. Цензура вырезала целые сцены, актёры рисковали здоровьем на съёмках, а некоторые трюки делали без дублёров. И даже финал фильма мог быть совсем не таким, каким мы его привыкли видеть.

Мы собрали факты о съёмках, детали сценария и моменты, которые знают только те, кто изучал историю фильма всерьёз. Сможете отличить правду от вымысла? Проверьте себя.