Киноафиша Статьи Только истинные фанаты Гайдая пройдут тест по «Иван Васильевич меняет профессию»: чтобы понять, где правда, а где — ложь, просто посмотреть кино недостаточно

17 февраля 2026 14:15
Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Нужно знать все тайны создания картины.

Кому хоть раз не хотелось оказаться на месте Шурика и заглянуть в машину времени, которая переносит прямиком в эпоху Ивана Грозного? Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» знают, кажется, все — от мала до велика.

Цитаты из него давно разлетелись на афоризмы, а герои стали родными. Но за смешными диалогами и нелепыми ситуациями скрывается история создания, полная неожиданных поворотов.

Оказывается, знаменитого Буншу мог сыграть совсем другой актёр, а Жорж Милославский в первоначальном сценарии выглядел иначе. Цензура вырезала целые сцены, актёры рисковали здоровьем на съёмках, а некоторые трюки делали без дублёров. И даже финал фильма мог быть совсем не таким, каким мы его привыкли видеть.

Мы собрали факты о съёмках, детали сценария и моменты, которые знают только те, кто изучал историю фильма всерьёз. Сможете отличить правду от вымысла? Проверьте себя.

Фото: Кадры из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
