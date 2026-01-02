Этот русский мультик обожает Милла Йовович: включает детям вовсе не советскую классику

Культовый российский мультсериал «Маша и Медведь» завоевал не просто мировую популярность, а искреннюю любовь даже у звёзд первой величины. К примеру, среди поклонников анимации Мерьем Узерли и ее дочки.

Также хорошо знает мультик голливудская звезда Милла Йовович, которая 17 декабря отметила 50 лет, но никогда не забывает о своих славянских корнях.

Всего несколько лет назад на московской премьере актриса честно рассказала о своих взглядах на кино. Выяснилось, что с русским кинематографом она почти не знакома.

Единственное исключение, которое актриса для себя сделала — это мультсериал «Маша и Медведь». Милла открыто призналась, что является большой поклонницей этого проекта и его харизматичных героев.

А когда журналисты напрямую спросили, кого бы она могла сыграть в российском фильме, актриса ответила не задумываясь.

«Если только Медведя», — заявила со смехом Йовович.

Её муж, режиссёр Пол Андерсон, не удержался и в шутку предложил другой вариант — сыграть Лунтика. По всей видимости, именно эти мультфильмы чаще всего включают их дети дома.

