Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этот русский мультик обожает Милла Йовович: включает детям вовсе не советскую классику

Этот русский мультик обожает Милла Йовович: включает детям вовсе не советскую классику

2 января 2026 08:56
Милла Йовович

Актриса даже готова сыграть героя оттуда.

Культовый российский мультсериал «Маша и Медведь» завоевал не просто мировую популярность, а искреннюю любовь даже у звёзд первой величины. К примеру, среди поклонников анимации Мерьем Узерли и ее дочки.

Также хорошо знает мультик голливудская звезда Милла Йовович, которая 17 декабря отметила 50 лет, но никогда не забывает о своих славянских корнях.

Всего несколько лет назад на московской премьере актриса честно рассказала о своих взглядах на кино. Выяснилось, что с русским кинематографом она почти не знакома.

Единственное исключение, которое актриса для себя сделала — это мультсериал «Маша и Медведь». Милла открыто призналась, что является большой поклонницей этого проекта и его харизматичных героев.

Кадр из мультсериала «Маша и Медведь»

А когда журналисты напрямую спросили, кого бы она могла сыграть в российском фильме, актриса ответила не задумываясь.

«Если только Медведя», — заявила со смехом Йовович.

Её муж, режиссёр Пол Андерсон, не удержался и в шутку предложил другой вариант — сыграть Лунтика. По всей видимости, именно эти мультфильмы чаще всего включают их дети дома.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем героиня «Маши и Медведя» не угодила зрителям.

Фото: Legion-Media, кадр из мультсериала «Маша и Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм» От «Ёжика в тумане» в восторге весь мир и лично Миядзаки, а на родине его до сих пор не поняли: «С детства терпеть не могу этот маразм» Читать дальше 2 января 2026
Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли Волка и Зайца за границу не выпустили, а ведь они должны были поехать в Болгарию: 3 серии «Ну, погоди!», которые так и не сняли Читать дальше 2 января 2026
«Типичный рабочий коллектив»: зумеры разобрали заставку «Смешариков» и выяснили, кто самый ленивый, но таким не кажется «Типичный рабочий коллектив»: зумеры разобрали заставку «Смешариков» и выяснили, кто самый ленивый, но таким не кажется Читать дальше 2 января 2026
«Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых «Точно не для детей пасхалки, а я сразу все узнал»: эту серию «Трех котов» словно сняли для взрослых Читать дальше 2 января 2026
Тарантино «убивает» героев направо и налево, но вот кто никогда не пострадает в его фильмах: «Это мост, который я не смогу перейти» Тарантино «убивает» героев направо и налево, но вот кто никогда не пострадает в его фильмах: «Это мост, который я не смогу перейти» Читать дальше 2 января 2026
Секрет предсказаний из «Симпсонов» раскрыт: это вовсе не про везение и уж тем более не про магию — есть научное объяснение Секрет предсказаний из «Симпсонов» раскрыт: это вовсе не про везение и уж тем более не про магию — есть научное объяснение Читать дальше 2 января 2026
У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом У коня Юлия из «Трех богатырей» и мультика «Три кота» есть особая связь: фанаты даже не подозревают об этом Читать дальше 1 января 2026
Культовое «Сияние» задумывалось иным: у книги было и другое название, но почему Кинг передумал? Культовое «Сияние» задумывалось иным: у книги было и другое название, но почему Кинг передумал? Читать дальше 31 декабря 2025
Первый сезон аниме «Ван-Пис» зрители наконец досмотрели спустя 26 лет: финал показали в 1155-й серии, но скоро уже продолжение Первый сезон аниме «Ван-Пис» зрители наконец досмотрели спустя 26 лет: финал показали в 1155-й серии, но скоро уже продолжение Читать дальше 31 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше