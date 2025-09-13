Только этот герой «Ивана Васильевича» выжил бы во времена Грозного: и это не Жорж и даже не Шпак

В комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Жорж Милославский ловко втирается в доверие к царским придворным, представляясь заморским князем.

Казалось бы — вот он, шанс начать новую жизнь в прошлом с чистого листа. Но зрители в Сети сомневаются, что авантюра домушника могла бы продлиться долго.

Милославский в эпоху Грозного

Жорж Милославский в «Иване Васильевиче» допустил две роковые ошибки, которые в реальности стоили бы ему жизни. Во-первых, он назвался князем — но род Милославских в эпоху Грозного не имел княжеского титула.

Во-вторых, и это главное — к моменту действий фильма Милославские уже были уничтожены в ходе опричного террора. Царь Иван Грозный подозревал их в заговорах и казнил многих представителей рода.

Шпак в эпоху Грозного

Шпак в реальной истории имел неплохие шансы не просто выжить при дворе Грозного, но и сделать карьеру. Такое прозвище было у Ивана Ивановича Голицына. Он служил оруженосцем-телохранителем царя в 1570-е.

Так что звучная фамилия стала бы лучшей рекомендацией для героя, пишет автор Дзен-канала «Лукинский I История». Правда, его строптивый характер возможно сыграл бы против него и долго невредимым нагловатый стоматолог бы не остался.

Якин в эпоху Грозного

А зрители в Сети сделали ставку на пронырливого режиссера Якина. По их мнению, людей с таким складом характера всегда было много при дворе, и устраивались они там неплохо.

«Он при встрече с царем сразу понял, что нужно делать, и начал ползать на коленях. Кабы он попал в прошлое, возможно, такое униженное поведение смягчило бы стрельцов и его взяли в плен, а не казнили сразу, как остальных», — пишут комментаторы.

