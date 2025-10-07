Меню
Киноафиша Статьи Только этот фильм из франшизы «Чужого» фанаты готовы пересматривать каждый год: а ведь во время премьеры его растоптали

Только этот фильм из франшизы «Чужого» фанаты готовы пересматривать каждый год: а ведь во время премьеры его растоптали

7 октября 2025 20:04
Кадр из фильма «Прометей»

До сих пор критики относятся к нему настороженно.  

Споры вокруг «Прометея» не утихают уже больше 10 лет. Кинолента до сих пор разделяет поклонников «Чужого» на два непримиримых лагеря.

Одни так и не смогли принять творение Ридли Скотта. Другие же пересматривают фильм снова и снова, открывая для себя новые грани, которые ускользнули при первом просмотре в 2012 году.

Что интересно, аудитория, заново оценивающая «Прометей», продолжает расти. Многие из этих зрителей приходят к неожиданному выводу: сегодня картина смотрится гораздо интереснее и глубже, чем в день своей премьеры.

Критика «Прометея»

Когда «Прометей» только появился на экранах, ажиотаж был невероятным. Все ждали возвращения Ридли Скотта к легендарной франшизе с обещанием раскрыть главные тайны вселенной «Чужого».

Визуальная часть сразу покорила зрителей. Масштабные декорации, детализированный мир и особая атмосфера — даже спустя 13 лет компьютерная графика выглядит современно, что заметно с первых кадров.

Однако сюжетная линия вызвала немало вопросов. Критики и зрители отмечали излишнюю философскую направленность, слабую связь с оригинальной трилогией и заметные логические провалы. Персонажи казались менее выразительными по сравнению с командой Рипли, а напряжённость и ужас первых частей чувствовались не так остро.

Основная претензия заключалась в сценарии — он балансировал между размытыми намёками и затянутыми сценами, так и не давая чётких ответов. Сейчас у ленты только 7,0 на IMDb.

Кадр из фильма «Прометей»

Почему фанаты пересматривают «Прометей»

Спустя 13 лет после выхода «Прометея» зрители открывают его заново. И дело не только в появлении новых фильмов. Просто сейчас эта картина воспринимается уже не как попытка переосмыслить «Чужого», а как самостоятельная важная глава, придавшая франшизе настоящую глубину.

Если смотреть «Прометей» вместе с «Чужим: Заветом», обе ленты начинают играть новыми красками. «Завет» становится логичным продолжением: он раскрывает судьбу доктора Шоу, показывает неожиданные грани андроида Дэвида и детально объясняет эволюцию протоморфов.

Вместе эти две работы складываются в целостную историю, где философские вопросы не мешают ужасу, а органично его дополняют, отмечает автор Дзен-канала «ShadowTavern».

«Пересматриваю его каждый год, и все время обращаю внимание на новые детали, как настольный фильм», «"Прометей", скорее всего, будет переоценен со временем и вообще станет классикой. Но даже если нет, ценность фильма в том, что он реально пытается и расширяет вселенную "Чужого", говорит о чем-то новом», «Игра актеров самая лучшая среди всех фантастических фильмов. "Прометей" — это эталон научной фантастики», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в каком году происходят события «Чужой: Земля».

Фото: Кадры из фильма «Прометей» (2012)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
