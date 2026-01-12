Меню
Только эти 8 российских фильмов сорвали в 2025 году кассу больше 1 млрд рублей: без Борисова и Петрова не обошлось

12 января 2026 13:17
Кадры из фильмов «Финист: Первый богатырь», «Пророк. История Александра Пушкина», «Горыныч»

Ленты вызывали ажиотаж у зрителей.

Картина кинопроката каждый год складывается по-разному. Среди десятков премьер всегда находятся те, которые демонстрируют поистине феноменальные результаты, срывая по-настоящему крупную кассу и оставляя конкурентов далеко позади.

Наглядным примером такой любви аудитории стал 2025 год в России. По итогам года лишь небольшая группа картин — всего восемь лент — сумела преодолеть знаковый для индустрии рубеж в один миллиард рублей сборов.

«Волшебник Изумрудного города», 3,34 млрд руб.

Девочка Элли и ее песик Тотошка попадают в Волшебную страну. Чтобы добраться до дома, им придется пройти по знаменитой дороге из желтого кирпича. В пути их ждут неожиданные испытания и встречи с героями.

Кадр из фильма «Волшебник Изумрудного города»

«Финист: Первый богатырь», 2,68 млрд руб.

История рассказывает о могучем богатыре Финисте. Он решает отправиться на Восток в поисках новых подвигов, слишком полагаясь на свою мощь. Но дорога готовит для него совсем другие уроки.

Вместе с ним в путь идут жадный слуга Мелеха и совсем юная Баба-Яга. Постепенно Финист понимает, что одной физической силы мало. Сквозь череду трудностей он учится доверять своим спутникам. Герой осознает, что настоящая мощь рождается только в дружной команде.

Кадр из фильма «Финист: Первый богатырь»

«Пророк. История Александра Пушкина», 1,63 млрд руб.

Картина рассказывает о судьбе великого поэта в исполнении Юры Борисова. История ведет зрителя от его юных лет в Царскосельском лицее до роковой дуэли на Черной речке.

Мы видим важные моменты его жизни. Это и знакомство с будущей женой Натальей Гончаровой, и творческие триумфы. А также непростые отношения с властью и долгие годы ссылки. Необычные музыкальные номера, в том числе и в стиле рэп, позволяют увидеть эту классическую биографию совсем по-новому, через призму современности.

Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»

«Батя 2: Дед», 1,59 млрд руб

Сюжет знакомит нас с парой Максом и Ириной. Их брак трещит по швам, и вот уже назревает развод. Ситуация обостряется, когда их сын Дима решает сбежать из дома. В поисках мальчика супруги отправляются в деревню к деду Макса.

Эта поездка становится для главного героя путешествием в прошлое. Он вспоминает собственное детство. Когда-то его самого отправили к этому же дедушке из-за расставания родителей.

Картина умело переплетает три разные истории из разных времен. Она показывает, как тепло и мудрость одного человека помогли целым поколениям одной семьи пережить тяжелые моменты.

Кадр из фильма «Батя 2: Дед»

«Август», 1,39 млрд руб

Действие происходит в августе 1944 года. Группа офицеров-контрразведчиков из «Смерша» получает срочное задание. Им поручено найти и ликвидировать опасную немецкую диверсионную группу.

От успеха этой операции напрямую зависит судьба грядущего наступления советских войск. Работа усложняется тем, что в тылу орудуют и другие вражеские агенты. Это делает поиски врага невероятно напряженными и рискованными.

Кадр из фильма «Август»

«Горыныч», 1,26 млрд руб

Герой фильма — моряк Алексей Алехин в исполнении Александра Петрова. По воле случая он оказывается в настоящем сказочном королевстве. Здесь ему выпадает необычная миссия — спасти маленького дракончика по имени Горыныч.

Вдвоем им предстоит решить несколько сложных задач. Нужно развеять хандру местного князя, одолеть силача Бамбулу и дать отпор врагам этих земель. Во всех приключениях дракончик неотрывно следует за Лёхой, считая его своей мамой. А в финале друзей ждет по-настоящему удивительное открытие.

Кадр из фильма «Горыныч»

«Кракен», 1,13 млрд руб

В центре сюжета — российская подводная лодка с секретным грузом. Она таинственно пропадает в водах Гренландского моря.

На ее поиски отправляется спасательный экипаж. Его возглавляет Виктор Воронин. Для него эта миссия личная, ведь пропавшей субмариной командовал его родной брат.

Операцию усложняет неожиданная угроза. Из-за геологических работ на дне просыпается Кракен. Это огромное существо, которое умеет становиться невидимым в морской пучине.

Кадр из фильма «Кракен»

«Алиса в стране чудес», 1,08 млрд руб

Пятнадцатилетняя Алиса неожиданно оказывается в таинственном месте. В этой волшебной стране время словно застыло.

Ее обитатели зовут себя антиподами. Среди них девушка видит лица, похожие на знакомые. Но эти люди ее совсем не узнают.

Чтобы найти дорогу назад, Алисе приходится участвовать в череде необычных испытаний. Ей предстоит разгадать главные тайны этого странного и прекрасного мира.

Кадр из фильма «Алиса в стране чудес»

Светлана Левкина
