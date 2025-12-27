Меню
Только эта невеста в «Великолепном веке» была в белом, а не красном платье: почему была нарушена турецкая традиция?

27 декабря 2025 08:27
Кадр из сериала «Великолепный век»

Ради нее поменяли правила.

Сериал «Великолепный век» показал множество реальных османских традиций. Особенно это касается свадебных торжеств.

Многие обычаи с тех пор практически не изменились. Их до сих пор можно увидеть в некоторых районах Турции.

Например, мужчины и женщины всегда праздновали этот день отдельно. Они сидели не только за разными столами, но и в разных комнатах. А свадебное платье невесты у османов, как и у многих народов, было традиционно красным.

Свадьбы в «Великолепном веке»

Традиция надевать красное на свадьбу глубоко укоренена в культуре многих народов. Этот цвет олицетворяет не только пылкие чувства, но и непорочность невесты.

В сериале «Великолепный век» данная традиция нашла своё отражение. Михримах-султан и Нигяр-калфа предстали перед зрителями в торжественных платьях именно алого цвета.

Даже Хатидже, для которой союз с Ибрагим-пашой стал вторым браком, следовала этому обычаю. Не стала исключением и Хюррем-султан — в свою первую официальную брачную ночь она также облачилась в наряд красного оттенка.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Невеста в белом

Одну из свадеб в «Великолепном веке» невозможно спутать с другими. Здесь невеста появилась в непривычном для Османской империи образе.

Её белоснежное платье разительно отличалось от пышных алых нарядов. Сама церемония тоже проходила иначе: жених и невеста находились вместе, а обряд венчания совершал не исламский священнослужитель.

Эта история связана с Малкочоглу Бали-беем. Его супругой стала красавица Армин, дочь еврея Джошуа. Чтобы добиться её руки, воину потребовалось не только покорить сердце возлюбленной, но и заручиться одобрением её отца.

Армин принадлежала к другой вере и культуре. Бали-бей из любви к ней принял условия брака, соответствующего её традициям.

Именно поэтому платье невесты было белым — в еврейской культуре этот цвет символизирует непорочность. Бракосочетание благословил отец Армин.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что историки раскрыли правду о настоящем гареме Селима.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
