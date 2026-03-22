Только единицы поняли, как связаны «Два холма» и «Властелин колец»: пасхалка для самых «насмотренных»

22 марта 2026 07:29
Кадр из сериала «Два холма»

Авторы сериала решили спрятать секрет для зрителей.

Сериал «Два холма» по‑прежнему собирает большую аудиторию в России и странах СНГ. Совсем недавно вышла четвёртая часть, в которой авторы существенно пересмотрели сюжетные линии.

Но интерес зрителей не ограничивается неожиданными сюжетными ходами и колоритными героями. Те, кто смотрит внимательно, замечают в кадрах отсылки к разным явлениям массовой культуры: известным фильмам, телепередачам и сериалам. В одном из эпизодов создатели даже спародировали фрагмент из «Властелина колец».

Во втором сезоне герои в капюшонах собираются на импровизированный совет, где обсуждают судьбу так называемого мужского кода. Это прямая отсылка к сцене совета у Элронда из толкиновской трилогии.

Кадр из сериала «Два холма»

Правда, вместо Гэндальфа в центре событий оказывается Барон. На эту параллель обращает внимание, в частности, автор блога «Igroman» на Дзене.

Кроме того, в сериале встречаются и отсылки к «Ведьмаку» — как к компьютерной игре «Дикая Охота», так и к её телевизионной адаптации. Создатели не раз намекают на эту вселенную. В одной из сцен дедушка главного героя даже называет своего внука Геральтом.

Фото: Кадры из сериала «Два холма»
Светлана Левкина
