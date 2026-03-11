Только читавшие книги «Игра престолов» знают, что у Джона Сноу есть старший брат: именно он — наследник Железного трона

В книгах Джорджа Мартина есть деталь, которая может перевернуть всю историю.

Для многих зрителей Джон Сноу был главным героем «Игры престолов». Он прошёл путь от бастарда Винтерфелла до одного из самых сильных лидеров Вестероса.

Поэтому многие были уверены, что именно он в итоге займет Железный трон. Однако финал сериала пошёл совсем по другому пути: после убийства Дейенерис Джона отправляют обратно за Стену.

Этот поворот стал одной из причин, почему зрители начали активнее обращаться к книгам Джорджа Р. Р. Мартина.

В книгах история Джона намного сложнее

Хотя сериал в целом передал характер героя, многие важные детали его истории в экранизацию просто не попали.

В романах Мартина политическая ситуация вокруг Таргариенов куда запутаннее. Там есть персонаж, которого полностью вырезали из сериала, — Юный Гриф.

У Джона может быть старший брат

Юный Гриф на самом деле называет себя Эйгоном Таргариеном — сыном Рейгара Таргариена. По официальной версии, ребёнок был убит во время восстания Роберта Баратеона.

Но в книгах появляется юноша, который утверждает, что он выжил и теперь готов вернуть себе трон Вестероса.

Если его история окажется правдой, это полностью меняет расстановку сил. Получается, что Джон Сноу не последний наследник Таргариенов.

Почему это может изменить финал всей истории

Если Эйгон действительно сын Рейгара, то он приходится Джону старшим единокровным братом. А значит, именно он имеет более сильные права на трон.

В этом случае в мире «Песни льда и огня» остаётся не два, а сразу три наследника Таргариенов.

Именно поэтому фанаты книг до сих пор уверены, что финал истории Джона Сноу у Джорджа Мартина может оказаться совсем не таким, как в сериале.