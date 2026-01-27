Меню
Толкина считают гением, но эти 3 книжных цикла ничуть не хуже «Властелина колец»: и тоже экранизированы

27 января 2026 21:02
Кадр из фильма «Властелин колец»

Стоит признать, что эти фэнтези тоже легенды.

Толкин — классика, но не единственный король жанра. Если его стиль кажется тяжеловесным, вот три фэнтези-мира, которые цепляют не слабее — а иногда и сильнее. И к счастью, все они экранизированы, как и «Властелин колец».

«Песнь льда и пламени» — фэнтези без иллюзий

Джордж Р. Р. Мартин превратил жанр в политический триллер с драконами. Здесь нет привычного деления на добро и зло, а власть — это грязная, опасная и очень человеческая штука. Вестерос ощущается пугающе реальным: интриги, предательства и внезапные смерти заставляют читать без остановки. Да, финал книжной серии всё ещё где-то впереди, но именно это делает историю живой и бесконечно обсуждаемой.

«Гарри Поттер» — магия, в которую легко поверить

Формально это подростковое фэнтези, но сила серии Джоан Роулинг — в мире, который хочется «примерить» на себя. Хогвартс, Косой переулок и магическое сообщество существуют рядом с обычной реальностью, и в этом их магия. Простая на старте история взрослеет вместе с героями и в итоге превращается в драму о выборе, страхе и ответственности.

«Колесо времени» — эпос, который не отпускает

Роберт Джордан взял знакомый мотив «избранного» и развернул его в 14-томную сагу с невероятной детализацией. Здесь десятки культур, сложная магическая система и персонажи, которые меняются не по щелчку пальцев, а через боль и ошибки. Если хочется фэнтези «как у Толкина, но ещё масштабнее», это идеальный вариант.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
