Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Толкин прямо называл виновника смерти Голлума в «Возвращении короля»: это имя он указал в письме №246

Толкин прямо называл виновника смерти Голлума в «Возвращении короля»: это имя он указал в письме №246

3 января 2026 15:13
Кадр из фильма «Властелин колец»

Не все поклонники трилогии знают об этом.

Самая боль «Возвращения короля» — вовсе не момент, когда Фродо почти падает в огненную бездну. Самый больной эпизод случился раньше: Толкин однажды написал, что Сэм виноват в том, что Голлум так и не был спасён. И чем глубже вчитываешься, тем яснее понимаешь — это та самая незаметная трещина, через которую и провалилось возможное чудо.

Голлум, которого ещё можно было вернуть

В книгах есть важная деталь: Смеагол постепенно возвращался к себе, как человек, который впервые за сотни лет слышит собственный голос. Под влиянием Фродо он почти выпрямлялся, осторожно выбирал слова и — что главное — хотел быть хорошим. Даже клятва, столь жалкая и трогательная, была искренней попыткой удержаться на поверхности.

Толкин показал это медленное возвращение как почти невозможную победу над Кольцом. И в какой-то момент Смеагол действительно выбирал свет, а не темноту.

Сэм, который слишком защищал

Но рядом стоял Сэм — верный, крепкий, честный, но совершенно не способный увидеть, что Голлум меняется не из хитрости, а из боли. Сэм подозревал его во всём, от злых намерений до мелких «подглядываний». И в решающий момент разрушил едва начавшуюся перемену.

Толкин писал об этом прямо: когда Голлум тайком подошёл к спящему Фродо и почти сделал первый настоящий добрый жест, Сэм проснулся и обвинил его в краже. Для Смеагола это был удар в самое сердце — доказательство, что ему уже не верят, что путь назад закрыт.

Альтернативная концовка, которую придумал сам Толкин

В письме №246 Толкин признался: если бы Сэм не сорвался, история могла кончиться иначе. Голлум, уже стоящий одной ногой в искуплении, мог бы добровольно броситься в огонь, унеся Кольцо и спасая Фродо не из одержимости, а из последнего светлого порыва.

Но после унижения от Сэма путь Смеагола оборвался. Остался лишь Голлум — сломанный, отчаявшийся, одержимый. И финальная сцена на Ородруине стала не спасением героя-мученика, а трагедией, где виноват не злодей, а недоверие.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из фильма «Властелин колец»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка» Фродо в книгах «Властелин колец» совсем другой: в фильмах он — не герой, а «нытик и истеричка» Читать дальше 31 декабря 2025
Почему все называли Волан-де-Морта «Сами-Знаете-Кем»: дело не только в чарах Табу, наложенных Темным лордом Почему все называли Волан-де-Морта «Сами-Знаете-Кем»: дело не только в чарах Табу, наложенных Темным лордом Читать дальше 4 января 2026
Джордж Клуни назвал свой худший фильм: с этим не поспоришь — 11 номинаций на «Золотую малину» и 3,8 на IMDb Джордж Клуни назвал свой худший фильм: с этим не поспоришь — 11 номинаций на «Золотую малину» и 3,8 на IMDb Читать дальше 4 января 2026
Для самых смелых: 5 жутких фильмов Netflix, которые не стоит включать одному — даже если вы думаете, что не боитесь ужасов Для самых смелых: 5 жутких фильмов Netflix, которые не стоит включать одному — даже если вы думаете, что не боитесь ужасов Читать дальше 3 января 2026
Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго Роботы, полеты в космос и криосон: в Сети определили, в каком году происходят события «Интерстеллара» — осталось не так уж и долго Читать дальше 3 января 2026
Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду Триквел «Крестного отца» тоже мог быть шедевром, если бы не ошибка в кастинге: фанаты винят в провале эту звезду Читать дальше 3 января 2026
Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них Темные очки в «Матрице» носили не все: почему Архитектор и Оракул обходились без них Читать дальше 3 января 2026
Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего Всего 32% на RT у фантастики с Сигурни Уивер и Хью Джекманом: но дело не в том, что фильм плохой — многие просто не поняли вот чего Читать дальше 3 января 2026
Вовсе не крестражи лишили Тома Реддла человеческого лица: эта мрачная теория ожила спустя 17 лет после выхода книги Вовсе не крестражи лишили Тома Реддла человеческого лица: эта мрачная теория ожила спустя 17 лет после выхода книги Читать дальше 3 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше