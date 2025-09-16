Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Толкин писал одно, а Джексон показал совсем другое: каким же был настоящий Озерный город Эсгарот в «Хоббите»?

Толкин писал одно, а Джексон показал совсем другое: каким же был настоящий Озерный город Эсгарот в «Хоббите»?

16 сентября 2025 12:48
Кадр из фильма «Хоббит: Пустошь Смауга»

Не только персонажи важны для саги, но и локации, в которых они находились.

В мире Толкина мы часто говорим о героях — Бильбо, Фродо, Арагорне, Гэндальфе. Но за их спинами стоят локации, которые не просто фон, а самостоятельные персонажи истории. Одно из таких мест — Эсгарот, Озёрный город, чья судьба стала одной из самых драматичных во всей саге.

Венеция Средиземья

Эсгарот отличался от привычных крепостей и цитаделей: он был построен полностью из дерева и стоял прямо на сваях в Долгом озере. Мост соединял его с берегом, а лодки заменяли горожанам дороги.

Всё это придавало месту уникальный облик и превращало его в настоящую «Венецию Средиземья». Вода служила защитой, но именно она стала и причиной трагедии: деревянный город оказался слишком уязвим перед огнём.

Кадр из фильма «Хоббит: Пустошь Смауга»

Торговый центр севера

Эсгарот был не просто поселением рыбаков, а главным узлом торговли на севере. Здесь сходились пути эльфов Лихолесья, людей Дейла и гномов Эребора. Сюда стекались товары, слухи и новости, а процветание делало жителей богатыми и гордыми.

Особую роль играла хитроумная система обмена с эльфами: бочки, которые по реке отправлялись в лес и возвращались обратно с товарами. Именно через эти бочки Бильбо вывел гномов из плена Трандуила.

Власть купцов и героизм простого лучника

В отличие от королевств, Эсгаротом управлял бургомистр — торговец, а не воин. Его жадность и трусость проявились особенно ярко, когда на город двинулся дракон. Но именно в этот момент вышел на первый план Бард Лучник — человек из народа, наследник древнего рода, который сумел сразить Смауга. В нём проступила та честность и решимость, которой не хватало жителям и их правителю.

Огонь и возрождение

Нападение Смауга стало для города концом. Деревянные постройки сгорели в один миг, мосты рушились, а вода кипела от жара. Эсгарот был уничтожен, но не забыт. На его пепелище родился новый город, уже на твёрдой земле, а люди обрели нового правителя в лице Барда. Так трагедия превратилась в начало новой истории.

В кино и в книгах

У Толкина Эсгарот — живой, торговый, почти весёлый город. Но Питер Джексон в «Хоббите» сделал его мрачнее, беднее и добавил новые персонажи вроде подлого Альфрида. Это усилило контраст: ярость Смауга стала выглядеть ещё страшнее, а подвиг Барда — ещё значительнее.

Эсгарот напоминает: в «Властелине колец» важны не только герои, но и города, чьи судьбы решают ход истории. И Озёрный город — ярчайшее тому доказательство.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадр из фильма «Хоббит: Пустошь Смауга»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы? Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы? Читать дальше 24 сентября 2025
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Читать дальше 29 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Леголас с таким страхом посмотрел на собственную кровь после стычки с Больгом? Не случайность, а глубокая деталь от Толкина Почему Леголас с таким страхом посмотрел на собственную кровь после стычки с Больгом? Не случайность, а глубокая деталь от Толкина Читать дальше 27 сентября 2025
Красиво сказано — «поцелуй», но результат ужасает: что остается от человека после встречи с дементором в «Гарри Поттере» Красиво сказано — «поцелуй», но результат ужасает: что остается от человека после встречи с дементором в «Гарри Поттере» Читать дальше 27 сентября 2025
3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) 3,7 на IMDb и 18% на RT: вторая часть культового американского стала огромным провалом (зрители стараются ее не вспоминать) Читать дальше 29 сентября 2025
«Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах «Зита и Гита» даже не попали в топ: эти 3 зарубежных фильма в СССР свели с ума зрителей и сорвали кассовый куш в 70-х годах Читать дальше 29 сентября 2025
4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы 4 жутких и атмосферных хоррора, которые точно стоит посмотреть этой осенью: мурашки гарантированы Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше