Толкин писал одно, а Джексон показал совсем другое: каким же был настоящий Озерный город Эсгарот в «Хоббите»?

Не только персонажи важны для саги, но и локации, в которых они находились.

В мире Толкина мы часто говорим о героях — Бильбо, Фродо, Арагорне, Гэндальфе. Но за их спинами стоят локации, которые не просто фон, а самостоятельные персонажи истории. Одно из таких мест — Эсгарот, Озёрный город, чья судьба стала одной из самых драматичных во всей саге.

Венеция Средиземья

Эсгарот отличался от привычных крепостей и цитаделей: он был построен полностью из дерева и стоял прямо на сваях в Долгом озере. Мост соединял его с берегом, а лодки заменяли горожанам дороги.

Всё это придавало месту уникальный облик и превращало его в настоящую «Венецию Средиземья». Вода служила защитой, но именно она стала и причиной трагедии: деревянный город оказался слишком уязвим перед огнём.

Торговый центр севера

Эсгарот был не просто поселением рыбаков, а главным узлом торговли на севере. Здесь сходились пути эльфов Лихолесья, людей Дейла и гномов Эребора. Сюда стекались товары, слухи и новости, а процветание делало жителей богатыми и гордыми.

Особую роль играла хитроумная система обмена с эльфами: бочки, которые по реке отправлялись в лес и возвращались обратно с товарами. Именно через эти бочки Бильбо вывел гномов из плена Трандуила.

Власть купцов и героизм простого лучника

В отличие от королевств, Эсгаротом управлял бургомистр — торговец, а не воин. Его жадность и трусость проявились особенно ярко, когда на город двинулся дракон. Но именно в этот момент вышел на первый план Бард Лучник — человек из народа, наследник древнего рода, который сумел сразить Смауга. В нём проступила та честность и решимость, которой не хватало жителям и их правителю.

Огонь и возрождение

Нападение Смауга стало для города концом. Деревянные постройки сгорели в один миг, мосты рушились, а вода кипела от жара. Эсгарот был уничтожен, но не забыт. На его пепелище родился новый город, уже на твёрдой земле, а люди обрели нового правителя в лице Барда. Так трагедия превратилась в начало новой истории.

В кино и в книгах

У Толкина Эсгарот — живой, торговый, почти весёлый город. Но Питер Джексон в «Хоббите» сделал его мрачнее, беднее и добавил новые персонажи вроде подлого Альфрида. Это усилило контраст: ярость Смауга стала выглядеть ещё страшнее, а подвиг Барда — ещё значительнее.

Эсгарот напоминает: в «Властелине колец» важны не только герои, но и города, чьи судьбы решают ход истории. И Озёрный город — ярчайшее тому доказательство.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.