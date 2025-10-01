Толкин о них писал, но вскользь: мало кто знает, что даже среди гномов были предатели, вставшие на сторону Саурона

Когда мы думаем о приспешниках Саурона во «Властелине колец», в голове сразу всплывают орки, тролли и балроги. Но Толкин был мастером полутонов: у зла всегда находились союзники там, где их меньше всего ждёшь. И да, среди гномов тоже были те, кто встал на сторону Тьмы.

Гномы и тень Востока

В «Сильмариллионе» прямо сказано: во Времена Последнего Союза «из каждого рода нашлись те, кто пошёл за Сауроном». Эльфы остались едины, а вот гномы раскололись.

Род Дурина из Мории выбрал свет, но на Востоке были и другие кланы — Железноруки, Жёсткобороды, Черновласы, Камненоги. Именно среди них Толкин намекает на тех, чьи сердца подпали под Тень. Для людей Востока эти гномы выглядели подозрительно: «некоторые из них имели злые помыслы».

Союзы с орками и работа на врага

В «Хоббите» мелькает ещё одна деталь: злые гномы иногда даже заключали союзы с орками. Можно представить, как Саурон использовал их умение в кузнечном деле для создания оружия или укреплений, пишет автор Дзен-канала «Джедай из Шира».

Ведь Барад-Дур не построился сам по себе. И хотя прямых описаний нет, Толкин оставляет достаточно намёков, чтобы задуматься: чьи руки могли ковать железо для Тёмного Властелина?

Не все одинаковы

Важно помнить: речь не идёт о целых кланах. Большинство гномов оставались верными своей природе — упорным, но не злым. Восточные кланы, как и люди-истерлинги, оказались расколотыми. Одни примкнули к Саурону, другие — бежали на Запад, спасаясь от его власти. Встреченные Фродо гномы, идущие в Синие Горы, — прямое подтверждение этого.

Толкин оставил лишь обрывки, но именно в них рождается самая интригующая загадка: если гномы могли быть среди слуг Саурона, значит, Средиземье ещё сложнее, чем кажется. И, может быть, именно поэтому истории о нём до сих пор не дают нам покоя.

акже прочитайте: Правда о смерти родителей Фродо: что Гэндальф скрыл от всех