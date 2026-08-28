Толкин написал продолжение «Властелина колец», но положил его в стол: оно еще мрачнее, чем основная трилогия

Неудивительно, что писатель не стал его заканчивать.

Кажется, у «Властелина колец» идеальный финал. Арагорн становится королём, Саурон повержен, Фродо и Сэм заканчивают свою страшную миссию, а Средиземье наконец получает долгожданный мир.

Но у Дж. Р. Р. Толкина была идея продолжить историю. Причём сделать её гораздо мрачнее.

Люди сами возвращают тьму

Рабочее название продолжения — «Новая тень». События должны были происходить примерно через сто лет после Войны Кольца. К этому моменту эльфы практически исчезли, магия постепенно уходила из мира, а Средиземье становилось всё более человеческим.

На первый взгляд всё прекрасно. Но именно длительный мир должен был стать источником новой угрозы.

Люди начинали забывать, какой ценой предки победили Саурона и Моргота. Постепенно возникали тайные общества, увлекавшиеся древней историей и тёмными силами. Одна из таких групп получила название «Тёмное древо».

То есть главным злодеем новой истории Толкин хотел сделать не очередного Саурона. Зло должно было родиться внутри самого человечества.

Почему Толкин бросил работу

Самое удивительное, что автор действительно начал писать «Новую тень». Однако дальше нескольких страниц дело не пошло — сохранилось около тринадцати страниц текста.

Из писем Толкина следует, что эта история не вдохновляла его так, как «Хоббит» или «Властелин колец». Он считал, что после долгого мирного правления Арагорна трудно придумать события, которые действительно стоили бы отдельной книги.

В какой-то момент писатель вообще отказался от идеи полноценного продолжения.

И, пожалуй, это было правильное решение. «Властелин колец» заканчивается на редкой для фэнтези оптимистичной ноте. А «Новая тень» показывала бы, что даже после окончательной победы над великим злом люди всё равно способны создать новое зло своими руками.

Самое интересное здесь даже не то, что Толкин не закончил продолжение. Он словно заранее показал главную мысль всей своей вселенной: уничтожить одного тёмного властелина недостаточно, потому что настоящая борьба со злом никогда не заканчивается.

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