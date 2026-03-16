Толкин мог бы и лучше постараться: почему имена Саурона и Сарумана во «Властелине колец» звучат так похоже

16 марта 2026 09:25
В этом есть особый смысл.

Замечали, что во «Властелине колец» главные злодеи носят подозрительно похожие имена? Саурон и Саруман — звучит так, будто Джон Толкин просто назвал антагонистов в рифму. Но это лишь первое впечатление, которое разбивается вдребезги, если копнуть глубже.

Профессор, создавший Средиземье, вообще не был сторонником случайностей. Каждое имя, каждая буква в его мире несут смысл. И схожесть имен двух злодеев — это тонкий художественный прием.

Саурон — это древний темный властелин, чистое зло, воплощение ужаса и безграничной власти. Саруман же начинал совсем иначе: мудрый белый маг, глава Ордена Истари, призванный бороться со злом. Но он пал, соблазнившись той самой властью, которую олицетворял Саурон.

Саруман мечтает стать вторым Сауроном, занять его место, и фонетическое сходство имен подчеркивает эту метаморфозу. Он уже не просто маг, а отражение, жалкий подражатель.

В английском оригинале разница ощущается острее: Sauron и Saruman звучат по-разному, особенно в произношении актеров. Русский же перевод сглаживает эти нюансы, отчего зрители частенько путают персонажей.

Толкин играл и с корнями слов. «Саурон» происходит от древнего слова, означающего «отвратительный» или «ужасный». «Саруман» же переводится как «человек разума», причем с оттенком самонадеянности — думающий, что он разумен.

Схожесть имен работает как намек: всякий, кто идет по пути зла, неизбежно превращается в его бледную копию.

Светлана Левкина
