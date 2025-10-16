Толкин бы точно не одобрил: в «Охоту за Голлумом» вернутся почти все звезды «Властелина колец», и вот почему это не к добру

Сначала новость звучала как мечта фанатов: в «Охоту за Голлумом» возвращаются Фродо, Гэндальф и, возможно, даже Арагорн. Элайджа Вуд уже пообещал, что в новом фильме будет «так много знакомых лиц», а над сценарием снова трудятся Питер Джексон, Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс.

Съёмки – в Новой Зеландии, декорации – те же, команда – почти полностью та же. Казалось бы, идеальный рецепт для возвращения в Средиземье. Но вот беда: слишком идеальный.

«Охота за Голлумом» по задумке должна быть историей о Гэндальфе, который выслеживает Голлума, чтобы не дать ему выдать тайну Кольца Саурону. В тексте Толкина это камерный эпизод между грандиозными битвами – без хоббитов, без эпоса, без пафоса.

Но теперь туда возвращают Фродо, которого в оригинале вообще нет. И если пойдут дальше, вставляя Леголаса и Гимли, то вместо новой главы получится фан-сервисный альбом воспоминаний.

Возвращение старого состава — ловушка, в которую Голливуд попадает всё чаще. Вместо живого продолжения выходит памятник самому себе: блестящий, но мёртвый.

«Охота за Голлумом» могла бы стать редкой возможностью показать Средиземье без привычного сияния героев — мрачным, сырым, полным теней. Но каждое новый камео отдаляет её от этого замысла.

Элайджа Вуд уверяет, что сценарий «действительно хорош», но если из-за деревьев старого Лихолесья снова покажутся все члены Братства Кольца — то это уже не новое путешествие, а старые грабли.

