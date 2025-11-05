Не знали, что проект так выстрелит: 5 актеров, отказавшихся сниматься в «Игре престолов» — матерью драконов могла быть другая актриса

Конечно, все они потом пожалели о своем решении.

Когда-то «Игра престолов» не была тем глобальным феноменом, который цитировали в офисах и обсуждали в пабах. Это был просто странный сериал про драконов, холод и слишком много персонажей с одинаковыми бородами. И многие актёры, услышав о кастинге, лишь вежливо улыбнулись и отказались. Сегодня эти истории звучат почти как фэнтези о несбывшихся шансах.

Тамзин Мёрчант — та, кто могла стать Матерью драконов

До Эмилии Кларк в образе Дейенерис Таргариен стояла Тэмзин Мёрчант — звезда «Тюдоров». Она уже снялась в пилотной серии, но проект оказался настолько провальным, что HBO едва не отказался от него целиком.

Пилот пересняли, Мёрчант ушла, и на её место пришла Кларк. Остальное — телевизионная история. Возможно, Тэмзин просто почувствовала, что это не её путь. А может, интуиция сработала верно: кто знает, выдержала бы она груз славы, что навалился на Эмилию.

Брайан Кокс — тот, кто пожалел, но не слишком

Старик Логан Рой из «Наследников» мог быть королём Вестероса. Ему предлагали сыграть Роберта Баратеона, но Кокс посчитал гонорар слишком скромным. «Я был глупцом», — признался он позже.

Однако философски добавил: «Меня бы убили уже в первом сезоне — не успел бы даже насладиться ростом зарплаты». Возможно, именно этот отказ привёл его к другому королевству — корпоративному.

Лили Аллен — певица, которая не захотела стать жертвой инцеста

Редкий случай, когда «нет» прозвучало из чистого здравого смысла. Лили Аллен могла сыграть Яру Грейджой — сестру Теона, роль которого получил её брат Альфи Аллен. По сценарию им предстояло участвовать в… слишком близкой сцене.

«Мне стало не по себе, и я сказала "нет, спасибо"», — призналась певица.

Альфи потом утверждал, что история преувеличена, но всё равно: странный семейный кастинг был бы слишком даже для Вестероса.

Джиллиан Андерсон — агент Скалли, которая не пошла в магию

После «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон могла добавить в свою коллекцию ещё одну культовую роль — Мелисандру или даже Серсею. Но актриса отказалась, объяснив просто: дети.

«Моя дочь не может поверить, что я отказалась от "Игры престолов"», — рассказывала она.

Впрочем, с её плотным графиком и репутацией актрисы, выбирающей умные проекты, пропуск Вестероса не выглядит катастрофой — Джиллиан, как всегда, пошла своим путём.

Доминик Уэст — звезда, которую удержала семья

Уэст, блистательно сыгравший в «Прослушке» и «Афере», признался, что ему предлагали «прекрасную роль» — предположительно Манса Налетчика, Короля за Стеной. Но в тот момент он выбрал не приключения, а родных, ведь у него четверо детей.

Поступок редкий по меркам Голливуда — отказ от славы ради обычной жизни. И всё же он потом признался: «Да, я пожалел».

Каждый из них сказал «нет» сериалу, который изменил телевидение. Но, возможно, именно поэтому их карьеры сложились по-своему гармонично: кто-то стал корпоративным тираном, кто-то остался культовой певицей, а кто-то просто остался дома с детьми — и в итоге тоже победил. Ведь в мире «Игры престолов» редко кто доживает до финала, а эти пятеро явно выбрали вернее.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.