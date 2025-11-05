Меню
Не знали, что проект так выстрелит: 5 актеров, отказавшихся сниматься в «Игре престолов» — матерью драконов могла быть другая актриса

5 ноября 2025 12:48
Кадр из сериала «Игра престолов»

Конечно, все они потом пожалели о своем решении.

Когда-то «Игра престолов» не была тем глобальным феноменом, который цитировали в офисах и обсуждали в пабах. Это был просто странный сериал про драконов, холод и слишком много персонажей с одинаковыми бородами. И многие актёры, услышав о кастинге, лишь вежливо улыбнулись и отказались. Сегодня эти истории звучат почти как фэнтези о несбывшихся шансах.

Тамзин Мёрчант — та, кто могла стать Матерью драконов

Кадр из сериала "Игра престолов"

До Эмилии Кларк в образе Дейенерис Таргариен стояла Тэмзин Мёрчант — звезда «Тюдоров». Она уже снялась в пилотной серии, но проект оказался настолько провальным, что HBO едва не отказался от него целиком.

Пилот пересняли, Мёрчант ушла, и на её место пришла Кларк. Остальное — телевизионная история. Возможно, Тэмзин просто почувствовала, что это не её путь. А может, интуиция сработала верно: кто знает, выдержала бы она груз славы, что навалился на Эмилию.

Брайан Кокс — тот, кто пожалел, но не слишком

Кадр из сериала «Наследники»

Старик Логан Рой из «Наследников» мог быть королём Вестероса. Ему предлагали сыграть Роберта Баратеона, но Кокс посчитал гонорар слишком скромным. «Я был глупцом», — признался он позже.

Однако философски добавил: «Меня бы убили уже в первом сезоне — не успел бы даже насладиться ростом зарплаты». Возможно, именно этот отказ привёл его к другому королевству — корпоративному.

Лили Аллен — певица, которая не захотела стать жертвой инцеста

Кадр из сериала «Игра престолов»

Редкий случай, когда «нет» прозвучало из чистого здравого смысла. Лили Аллен могла сыграть Яру Грейджой — сестру Теона, роль которого получил её брат Альфи Аллен. По сценарию им предстояло участвовать в… слишком близкой сцене.

«Мне стало не по себе, и я сказала "нет, спасибо"», — призналась певица.

Альфи потом утверждал, что история преувеличена, но всё равно: странный семейный кастинг был бы слишком даже для Вестероса.

Джиллиан Андерсон — агент Скалли, которая не пошла в магию

Кадр из сериала «Секретные материалы»

После «Секретных материалов» Джиллиан Андерсон могла добавить в свою коллекцию ещё одну культовую роль — Мелисандру или даже Серсею. Но актриса отказалась, объяснив просто: дети.

«Моя дочь не может поверить, что я отказалась от "Игры престолов"», — рассказывала она.

Впрочем, с её плотным графиком и репутацией актрисы, выбирающей умные проекты, пропуск Вестероса не выглядит катастрофой — Джиллиан, как всегда, пошла своим путём.

Доминик Уэст — звезда, которую удержала семья

Кадр из сериала «Прослушка»

Уэст, блистательно сыгравший в «Прослушке» и «Афере», признался, что ему предлагали «прекрасную роль» — предположительно Манса Налетчика, Короля за Стеной. Но в тот момент он выбрал не приключения, а родных, ведь у него четверо детей.

Поступок редкий по меркам Голливуда — отказ от славы ради обычной жизни. И всё же он потом признался: «Да, я пожалел».

Каждый из них сказал «нет» сериалу, который изменил телевидение. Но, возможно, именно поэтому их карьеры сложились по-своему гармонично: кто-то стал корпоративным тираном, кто-то остался культовой певицей, а кто-то просто остался дома с детьми — и в итоге тоже победил. Ведь в мире «Игры престолов» редко кто доживает до финала, а эти пятеро явно выбрали вернее.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
