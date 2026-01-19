Точную дату держали в секрете, но Момоа все выдал: когда ждать «Minecraft в кино 2»

Актер признался, что хохотал во весь голос, пока читал сценарий.

Стала известна дата премьеры продолжения «Майнкрафт в кино». Съемки сиквела стартуют в конце апреля 2026 года, а в зарубежный прокат фильм выйдет 23 июля 2027-го. Эту информацию раскрыл Джейсон Момоа во время участия в «Ночном шоу с Джимми Фэллоном».

Актер признался, что сценарий второй части произвел на него неожиданно сильное впечатление. По его словам, текст получился даже лучше первого фильма, и во время чтения он смеялся в голос. Для продолжения громкого хита это редкий и обнадеживающий комментарий.

Режиссером сиквела вновь выступит Джаред Хесс. К своим ролям вернутся все ключевые актеры первой части, так что команда проекта останется прежней. Судя по всему, студия решила не экспериментировать с формулой, которая уже сработала.

Оригинальный «Minecraft в кино» стал одним из самых кассовых фильмов 2025 года и одной из самых успешных экранизаций видеоигр в истории. В мировом прокате картина собрала 958 миллионов долларов, вплотную приблизившись к миллиардной отметке.

