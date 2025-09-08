Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Точно не на юг уехал: Стас Скрябин исчез из «Ментовских войн» из-за страшной трагедии

Точно не на юг уехал: Стас Скрябин исчез из «Ментовских войн» из-за страшной трагедии

8 сентября 2025 12:19
Кадр из сериала «Ментовские войны»

По сюжету персонажа аккуратно вывели за кадр.

Сериал «Ментовские войны» подарил зрителям 11 сезонов и 164 серии. На экране появлялись сотни актёров — кто-то мелькнул почти незаметно, а другие оставили яркий след в памяти.

Одним из таких запоминающихся персонажей был Стас Скрябин. Его образ оказался настолько живым и харизматичным, что исчезновение героя из сериала без объяснений стало для многих загадкой.

Стас Скрябин в сериале «Ментовские войны»

Стас Скрябин из «Ментовских войн» стал тем персонажем, которого зрители запомнили надолго. Кто-то ценил в нём талантливого опера, другие переживали за его непростые семейные обстоятельства — отношения с женой и болезнь матери.

Особенные эмоции вызывала его странная связь с Кожуриной, оставлявшая больше вопросов, чем ответов. Но все эти интригующие линии так и остались без продолжения.

После четвёртого сезона герой просто исчез из повествования, а создатели лишь вскользь упомянули о нем.

«Уже третьего ребенка растит на югах», — обмолвились про него другие персонажи на экране.

Кадр из сериала «Ментовские войны»

Алексей Завьялов в сериале «Ментовские войны»

Алексей Завьялов, исполнитель роли Скрябина, нашел свою главную роль в «Ментовских войнах». Хотя он уже был знаком зрителю по другим проектам, именно этот сериал принёс ему настоящую известность.

Создатели картины видели его персонажа в будущих сезонах и строили дальнейшие планы. Но судьба распорядилась иначе.

Актер увлекался экстремальными видами отдыха — мотоциклетными гонками и прыжками с парашютом. Именно последнее хобби оказалось для него роковым.

В августе 2011 года во время прыжка в воздухе произошло столкновение с другим парашютистом. Падение оказалось фатальным: напарник Завьялова погиб на месте, а сам актер получил тяжелейшие травмы.

Несмотря на борьбу врачей, спасти его не удалось. 36-летний Алексей Завьялов ушел из жизни 30 сентября 2011 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Шилов из «Ментовских войн» назвал сезон, после которого сериал испортился.

Фото: Кадры из сериала «Ментовские войны»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Думаете, рекорд у «Санта-Барбары»? А вот и нет! Этот российский сериал обошел всех: вот сколько серий наснимали за 18 лет Читать дальше 29 сентября 2025
Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Алло, это мертвец? Узнали, когда выйдут все серии самого мрачного фэнтези этой осени «Бара "Один звонок"» с Козловским Читать дальше 29 сентября 2025
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись Читать дальше 29 сентября 2025
Включите еще раз «Аутсорс» — и увидите: эти 5 скрытых приемов меняют весь смысл сериала Включите еще раз «Аутсорс» — и увидите: эти 5 скрытых приемов меняют весь смысл сериала Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Почему Лука снял оцепление с больницы? Версия, о которой зрители догадывались, но боялись озвучить 20 лет Читать дальше 27 сентября 2025
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ Читать дальше 26 сентября 2025
У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь У Добронравова больше 160 ролей, но все его знают благодаря Будько: актер рассказал, как «Сваты» изменили его жизнь Читать дальше 26 сентября 2025
Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Барон из «Бандитского Петербурга» оказался не выдумкой Бортко: вот история реального Горбатого, ставшего легендой криминала Читать дальше 26 сентября 2025
Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Щи без мяса и пьяные драки: «Лихие» неспроста получились такими правдоподобными – Быков знает, о чем снимает Читать дальше 25 сентября 2025
Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Никакой драмы: как сложилась бы жизнь Кати и Людмилы из фильма «Москва слезам не верит», если бы они не лгали Читать дальше 29 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше