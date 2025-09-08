Точно не на юг уехал: Стас Скрябин исчез из «Ментовских войн» из-за страшной трагедии

Сериал «Ментовские войны» подарил зрителям 11 сезонов и 164 серии. На экране появлялись сотни актёров — кто-то мелькнул почти незаметно, а другие оставили яркий след в памяти.

Одним из таких запоминающихся персонажей был Стас Скрябин. Его образ оказался настолько живым и харизматичным, что исчезновение героя из сериала без объяснений стало для многих загадкой.

Стас Скрябин в сериале «Ментовские войны»

Стас Скрябин из «Ментовских войн» стал тем персонажем, которого зрители запомнили надолго. Кто-то ценил в нём талантливого опера, другие переживали за его непростые семейные обстоятельства — отношения с женой и болезнь матери.

Особенные эмоции вызывала его странная связь с Кожуриной, оставлявшая больше вопросов, чем ответов. Но все эти интригующие линии так и остались без продолжения.

После четвёртого сезона герой просто исчез из повествования, а создатели лишь вскользь упомянули о нем.

«Уже третьего ребенка растит на югах», — обмолвились про него другие персонажи на экране.

Алексей Завьялов в сериале «Ментовские войны»

Алексей Завьялов, исполнитель роли Скрябина, нашел свою главную роль в «Ментовских войнах». Хотя он уже был знаком зрителю по другим проектам, именно этот сериал принёс ему настоящую известность.

Создатели картины видели его персонажа в будущих сезонах и строили дальнейшие планы. Но судьба распорядилась иначе.

Актер увлекался экстремальными видами отдыха — мотоциклетными гонками и прыжками с парашютом. Именно последнее хобби оказалось для него роковым.

В августе 2011 года во время прыжка в воздухе произошло столкновение с другим парашютистом. Падение оказалось фатальным: напарник Завьялова погиб на месте, а сам актер получил тяжелейшие травмы.

Несмотря на борьбу врачей, спасти его не удалось. 36-летний Алексей Завьялов ушел из жизни 30 сентября 2011 года.

