Киноафиша Статьи Точно не Любава: кто является лучшей женой для Алеши Поповича из «Трех богатырей» — ИИ подсказал верный ответ

8 февраля 2026 07:29
Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей»

Для богатыря есть другие варианты.

Во Вселенной богатырей избранницей Алеши Поповича является Любава. Однако для богатыря это не самый лучший выбор. Идеальный вариант подобрал ИИ

Любава — худшая история

Любава слишком инфантильная девушка, которой требуется постоянного внимание. Не просто так в мультсериале с ней постоянно ходит няня. Также героиня часто оказывается в центре конфликтов. Это мешает Алеше сосредоточиться на подвиге и отвлекает его от главных задач. Стоит отметить несовпадение характеров. Алеша наивен, но смел. Ему нужна партнерша, которая может его поддержать, а не только критиковать и все время капризничать.

Кто идеально подходит

Поленица (дева-воительница). Сильная, самостоятельная женщина, способная поддержать Алешу в бою и понимающая специфику богатырской жизни. Кстати, именно поленицей была жена Добрыни Настасья Микулишна. Она ждала мужа из Орды более 10 лет.

Забава Путятишна. В русских былинах Забава Путятишна — племянница князя Владимира, которую Добрыня Никитич освобождает из плена Змея Горыныча. Она смела, умна и красива. Героиня былин далека по характеру от экранного образа.

Фото: Кадр из мультфильма «Алеша Попович и Тугарин Змей»
Камилла Булгакова
