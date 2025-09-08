Точно лучше Гоши: почему Кате надо было оставаться с Рудиком в финале «Москвы слезам не верит»

Рудольф Рачков из фильма «Москва слезам не верит» считается крайне неприятным типом. Он —типичный маменькин сынок, который не может взять ответственность даже за свою жизнь.

Однако в Сети есть пользователи, которые считают, что именно с ним следовало бы остаться Катерине в финале картины.

Рудольф Рачков в фильме «Москва слезам не верит»

Рудольф Рачков из «Москва слезам не верит» — тот самый оператор из Останкино с раздутым самомнением. Он отец дочери Катерины и считает, что высокий статус должен доставаться легко, желательно через выгодный брак.

Сначала он очаровал наивную провинциалку, приняв её за дочь важного профессора. Но когда иллюзии развеялись, Рудольф мгновенно потерял интерес.

Судьба всё же свела их снова, но теперь уже успешную Катю он встретил с неприкрытой завистью. Вместо того чтобы порадоваться за неё, Рачков попытался разрушить её счастье, показав всю свою натуру.

Катерина и Рудольф

Несмотря на все отрицательные черты, некоторые зрители уверены, что именно партия с Рачковым была бы для Катерины самой удачной.

«Рудику нужна властная женская рука, которой раньше была мама. Этого у Катерины теперь сполна. А в лице Рудика она обретёт послушного мужа, который и обед не хуже Гоши приготовит, и повышение голоса стерпит. Зато не будет гнобить её за то, что она больше получает, устраивать сцены и трепать нервы», — считают пользователи.

По мнению комментаторов, Гоше нужно всеми управлять, все контролировать, и что хуже, за счёт других самоутверждаться. В итоге Катерине явно придется уйти со своей должности. А Рудик — идеальный вариант для женщины-руководителя.

