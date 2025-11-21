Точная дата выхода «Золотого дна 2» наконец объявлена: новый сезон сериала НТВ обещает перевернуть власть в семье Градовых

Онлайн-кинотеатры открывают путь новой саге, а уже вскоре будет показ на телеканале.

Во втором сезоне драматического сериала «Золотое дно» (второй сезон) снова возвращаются главные действующие лица — старые и новые. Премьера состоится на онлйн-платформах, а затем сериал выйдет на НТВ.

Дата и премьера

Онлайн-кинотеатры ivi и START объявили премьеру первых эпизодов второго сезона «Золотого дна» на 4 декабря. Новые серии будут выходить еженедельно по четвергам.

Традиционно через неделю-две после старта онлайн-показов сериал показывают в эфире НТВ.

Кто вернулся и кто присоединился

Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Павел Попов, Ангелина Пахомова, Виктория Маслова, Наталия Вдовина, Юлия Франц, Александр Новин — весь ключевой костяк снова в игре.

Во втором сезоне появятся Даниил Страхов, Сергей Горошко, Игорь Верник, Дмитрий Блохин, Лидия Вележева и другие сильные актёры.

Сценарий вновь написали Сергей и Дмитрий Минаевы, а режиссёром остался Илья Ермолов.

О чём второй сезон

Война за «Галактику» становится опаснее. Санкции выбивают компанию из равновесия, финансовые риски растут, а внешний мир оказывается не менее враждебным, чем внутренние семейные битвы.

В игру входит новый противник — Верещагин (Даниил Страхов), региональный предприниматель, у которого с Градовым-старшим давний конфликт. Теперь он намерен забрать бизнес целиком, и методы выбирает максимально жёсткие.

На фоне угрозы «Галактике» семье нужен лидер, но именно за это место продолжается самая непримиримая борьба: амбиции, старые обиды и личные союзы снова перевернут ситуацию.

Зрители давно просили второй сезон

Первый сезон закончился на высокой точке — без ответа на главный вопрос: кто приведёт «Галактику» к спасению и что станет с бизнесом Градовых. Платформы молчали о дате выхода до последнего, что только усиливало ажиотаж.

Теперь пауза закончена — и история снова открывается там, где она оборвалась год назад.

