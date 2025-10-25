Точная дата выхода 4 сезона «Ведьмака» от Netflix объявлена: теперь вопрос — удержит ли сериал магию без Кавилла?

Фанаты «Ведьмака» снова затаили дыхание — Netflix готовит премьеру четвёртого сезона. Но удержит ли сериал ту самую магию после ухода Генри Кавилла? Сможет ли новый Геральт из Ривии убедить зрителей, что меч по-прежнему в надёжных руках? Ответ станет известен уже в конце октября.

Новый Геральт, старые монстры

Лиам Хемсворт, звезда «Голодных игр», официально вступает в роль. Его появление стало самым обсуждаемым решением года. Продюсеры уверяют, что дух Геральта останется прежним — только взгляд на мир стал чуть жёстче.

Рядом с ним — всё тот же состав: Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Джои Бэти (Лютик).

Когда и где смотреть

Netflix выпустит все восемь серий сразу — 30 октября 2025 года.

Эпизод Дата выхода 1–8 серии 30 октября 2025 года

Сезон снова состоит из восьми серий, каждая длится около часа. На этот раз акцент сделан на политических интригах и судьбе континента, который окончательно погружается во мрак.

По слухам, съёмки пятого сезона уже начались — и если рейтинги удержатся, то история Геральта не завершится даже с этой осенью.

