Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Точная дата выхода 4 сезона «Ведьмака» от Netflix объявлена: теперь вопрос — удержит ли сериал магию без Кавилла?

Точная дата выхода 4 сезона «Ведьмака» от Netflix объявлена: теперь вопрос — удержит ли сериал магию без Кавилла?

25 октября 2025 14:15
Кадр из сериала «Ведьмак»

Растягивать авторы сезон не стали. Фанатов ждет сюрприз.

Фанаты «Ведьмака» снова затаили дыхание — Netflix готовит премьеру четвёртого сезона. Но удержит ли сериал ту самую магию после ухода Генри Кавилла? Сможет ли новый Геральт из Ривии убедить зрителей, что меч по-прежнему в надёжных руках? Ответ станет известен уже в конце октября.

Новый Геральт, старые монстры

Лиам Хемсворт, звезда «Голодных игр», официально вступает в роль. Его появление стало самым обсуждаемым решением года. Продюсеры уверяют, что дух Геральта останется прежним — только взгляд на мир стал чуть жёстче.

Рядом с ним — всё тот же состав: Фрейя Аллан (Цири), Аня Чалотра (Йеннифэр) и Джои Бэти (Лютик).

Когда и где смотреть

Netflix выпустит все восемь серий сразу — 30 октября 2025 года.

Эпизод

Дата выхода

1–8 серии

30 октября 2025 года

Сезон снова состоит из восьми серий, каждая длится около часа. На этот раз акцент сделан на политических интригах и судьбе континента, который окончательно погружается во мрак.

По слухам, съёмки пятого сезона уже начались — и если рейтинги удержатся, то история Геральта не завершится даже с этой осенью.

Ранее мы писали: Книголюбы ждали этот момент годами, и вот он настал: 5 экранизаций культовых романов, которые выйдут в 2025 году.

Фото: Кадр из сериала «Ведьмак»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Братья Дафферы раскрыли козырь Векны: в 5 сезоне «Очень странных дел» монстр станет сильнее и вот почему Братья Дафферы раскрыли козырь Векны: в 5 сезоне «Очень странных дел» монстр станет сильнее и вот почему Читать дальше 26 октября 2025
95,4 млн просмотров или 742,3 млн часов: Netflix раскрыл подробности о 3 сезоне «Уэнсдей», назвал дату выхода и объявил сюрприз для фанатов 95,4 млн просмотров или 742,3 млн часов: Netflix раскрыл подробности о 3 сезоне «Уэнсдей», назвал дату выхода и объявил сюрприз для фанатов Читать дальше 25 октября 2025
Новый «Чебурашка» стартует 25 октября — первые 10 серий из 52 выйдут сразу в Сети и на ТВ: подсказываем, где именно смотреть мультсериал Новый «Чебурашка» стартует 25 октября — первые 10 серий из 52 выйдут сразу в Сети и на ТВ: подсказываем, где именно смотреть мультсериал Читать дальше 25 октября 2025
Весь город ошибался насчет него: кто такой Гэри в «Зверополисе 2»? Весь город ошибался насчет него: кто такой Гэри в «Зверополисе 2»? Читать дальше 22 октября 2025
Второй сезон этого сериала Netflix смотрят даже те, кто всегда морщился от комедий о любви: тот случай, когда новые серии не хуже старых Второй сезон этого сериала Netflix смотрят даже те, кто всегда морщился от комедий о любви: тот случай, когда новые серии не хуже старых Читать дальше 26 октября 2025
Мини-сериал от Netflix о сестрах-убийцах уже сравнивают с «Фарго»: 100 критиков из 100 довольны лентой, что скажут зрители? Мини-сериал от Netflix о сестрах-убийцах уже сравнивают с «Фарго»: 100 критиков из 100 довольны лентой, что скажут зрители? Читать дальше 26 октября 2025
Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Этого героя «Лихих» сложно забыть, а ведь в реальности его не существовало: кто такой Моисей Читать дальше 25 октября 2025
Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб» Читать дальше 25 октября 2025
6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью 6 сезон «Леди Баг и Супер-Кот» прервали на полуслове: финал пришлось переработать полностью Читать дальше 25 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше