«Точку вроде поставили, но…» — зрители требуют продолжить «Бандитский Петербург» на НТВ спустя четверть века

Культовую теленовеллу снова обсуждают так, словно финал был только вчера.

Премьера сериала «Бандитский Петербург» состоялась 1 мая 2000 года на НТВ, с тех пор прошло уже 25 лет. Но обсуждения не стихают.

А теперь зрители вспомнили, что поговаривали об 11-м сезоне и пишут в сети, что это на самом деле отличная идея.

Слухи, которые никто так и не подтвердил

Автор дзен-канала Мир современного кино заметил, что несколько лет назад на просторах интеренета активно обсуждали возможное продолжение сериала с участием Александра Домогарова и Евгении Крюковой.

Назывались даже ориентировочные сроки — сезон 2025–2026. Затем информация исчезла так же внезапно, как появилась. Но ожидание никуда не делось.

Зрители не насладились до конца

Зрители признают, что сериал выглядит завершённым, однако проект настолько привлекателен, что его вполне реально реанимировать.

В комментариях пишут прямо:

«Точку вроде бы жирную поставили, но всё равно хочется продолжения».

Другие поддерживают: «Это было прекрасно! Начиная с музыки, улиц любимого города, сюжета, актёров…», «Оторваться невозможно, каждый раз залипаю до конца».

Страх испортить важную память

При этом восторг соседствует с тревогой. Зрители признаются:

«Сколько было случаев, когда пытались реанимировать былую славу и ничего путного не получалось».

Многие прямо говорят: «Лучше оставить как есть, приятным воспоминанием».

Почему разговор не утихает

«Бандитский Петербург» называют «сериалом на все времена» и «настоящим кино без скидок». Его пересматривают не из-за ностальгии, а из-за ощущения живого города, сильных характеров и той атмосферы, которую современные проекты повторить так и не смогли.

Также прочитайте: Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше