Статьи «То ли Воланд, то ли Коровьев»: новый российский детектив я пересмотрел дважды подряд — о финале думаю вторые сутки

«То ли Воланд, то ли Коровьев»: новый российский детектив я пересмотрел дважды подряд — о финале думаю вторые сутки

4 февраля 2026 18:08
Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

Сериал понравится даже хейтерам жанра, и я это проверил лично.

Я включал «Бар “Один звонок”» без особых ожиданий — просто был свободный вечер, а смотреть что-либо из списка «на потом» не хотелось вовсе. А тут – детектив! Козловский! Ярмольник! В итоге смотреть пришлось дважды. Практически залпом.

Сначала в одиночку, потом сразу же включил жене, которая детективы обычно смотрит «из вежливости», — и она тоже втянулась моментально. В первую очередь, благодаря Даниле Козловскому.

«Бармен здесь – то ли Воланд, то ли Коровьев. Лучший сериал последних лет лично для меня!» – заверил меня приятель, который от российских сериалов, обычно, воротит нос.

Проект ощущается странно несовременным и очень булгаковским, будто его вытащили из конца прошлого века и аккуратно протёрли от пыли. Ламповый монтаж, уютная мистическая условность и хай-концепт, в который втягиваешься в момент.

Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»

Бар, где можно позвонить мёртвым ровно на минуту и расплатиться русской рулеткой, звучит как трюк, но довольно быстро превращается в пространство человеческих историй. Каждая серия — чья-то боль, вина, попытка договориться с прошлым.

Данила Козловский здесь – трикстер с явной аурой героев «Мастера и Маргариты». Он едва пугает, почти не спасает, но наблюдает, язвит, подталкивает, а за этим постепенно проступает усталость человека, который застрял в чужих исповедях и собственной вине.

Ну а финал кажется точкой, поставленной карандашом. Формально продолжение возможно — сколько угодно новых клиентов и историй. Только вот арка бармена выглядит завершённой, а без Козловского сериал для меня просто перестанет существовать.

Фото: Кадр из сериала «Бар "Один звонок"»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
1 комментарий
