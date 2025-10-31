Меню
То, что было на острове, остается на острове: «Эдем» снят на реальных событиях, но их участники что-то скрывают

31 октября 2025 16:40
Кадр из фильма «Эдем»

Версии выживших людей слишком различаются между собой.

На новую драму «Эдем» от Рона Ховарда возлагали особые надежды. Звездный каст и режиссер, создавший «Игры разума» и «Аполлон 13», казались залогами успеха.

Тем более, что и в центре сюжета были реальные события, которые произошли на одном из Галапагосских островов с группой переселенцев в начале 1930-х. Впрочем, вымысла тоже было добавлено немало.

Сюжет фильма «Эдем»

1929 год. Доктор Фридрих Риттер и его супруга Дора Штраух покидают Германию, стремясь освободиться от буржуазных условностей, которые, по их убеждению, искажают подлинную человеческую сущность. Свой новый дом они находят среди природы Галапагосских островов, где на острове Флореана Фридрих планирует работать над философским манифестом, а Дора надеется облегчить симптомы рассеянного склероза через духовные практики.

Их уединённое существование нарушается с появлением первых соседей — супругов Маргарет и Хайнца Виттмеров. Вскоре к ним присоединяется самопровозглашённая баронесса Элоиза Боске де Вагнер Верхорн, прибывшая в сопровождении двух любовников и прислуги, с коллекцией вечерних платьев и амбициозным проектом по строительству роскошного отеля.

Суровые природные условия и отсутствие цивилизованных удобств становятся испытанием для всех переселенцев. Однако подлинным вызовом оказывается их вынужденное соседство, где постепенно раскрываются темные стороны человеческой натуры — от мелкого воровства до преднамеренного обмана и более серьезных преступлений.

Кадр из фильма «Эдем»

Реальные события в фильме «Эдем»

Фильм «Эдем» основан на реальной истории, которая больше похожа на детектив. В 1929 году группа европейцев переехала на далёкий остров Флореана, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но вместо райского уголка их ждала настоящая драма: ссоры, таинственные исчезновения и даже подозрения в убийствах.

Загадка до сих пор не раскрыта. Есть несколько разных взглядов на произошедшее — от бывших жительниц острова Маргарет Виттмер и Доры Штраух. А ещё сохранилось любопытное немое видео, где баронесса и её возлюбленный позируют перед камерой — его случайно снял проплывавший мимо миллионер.

Различные версии событий содержат значительные противоречия. Например, исчезновение баронессы и её спутника Филиппсона в марте 1934 года получило противоположные трактовки: Риттер обвинял в убийстве семью Виттмеров, а они утверждали, что пара отправилась на Таити, хотя никаких доказательств этому не было.

В фильме судьба баронессы и её любовника также остается нераскрытой — их тела так и не были обнаружены. Но зрителям показывают момент убийства, и роковой выстрел в женщину совершает доктор Риттер.

Кстати, реальный Фридрих действительно позже скончался от пищевого отравления, съев испорченное мясо курицы, как это показано в картине. Лента также опускает дальнейшую судьбу других персонажей: Хайнц Виттмер впоследствии умер, а его сын Гарри трагически утонул вскоре после описанных событий.

Фото: Кадры из фильма «Эдем» (2024)
Светлана Левкина
