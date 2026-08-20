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Киноафиша Статьи  «Мажор», но без Прилучного: в сериале от ТНТ богатенький баловень отправится на завод — в ролях Шаляпин

 «Мажор», но без Прилучного: в сериале от ТНТ богатенький баловень отправится на завод — в ролях Шаляпин

20 августа 2026 14:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Пора на завод»

Съемки сериала проходили на действующем металлургическом предприятии.

«Мажор» показал, насколько востребован образ богатого и избалованного героя, которого жизнь заставляет меняться. Теперь ТНТ решил сыграть на похожей формуле, но перенёс её из мира полиции совсем в другую среду.

В новом сериале «Пора на завод» главный герой вместо служебной машины и полицейского участка окажется среди рабочих будней и заводских цехов. Здесь ему придётся столкнуться не с преступниками, а с обычной жизнью, трудом и людьми, которых он раньше вряд ли замечал.

Сюжет

Московский инвестор Вадим привык к комфортной жизни, но ради отношений с Таней решается на необычный поступок. Чтобы заслужить одобрение её отца Игоря Романовича, строгого бригадира-металлурга, он устраивается на уральский завод.

Человек, далёкий от физического труда, Вадим оказывается среди раскалённых цехов, тяжёлой работы и суровых коллег. Теперь ему предстоит продержаться месяц, привыкнуть к новым условиям, найти общий язык с рабочими и понять, что именно мешает ему стать своим.

Кадр из сериала «Пора на завод»

Детали

Главные роли исполнили Вячеслав Чепурченко, Рината Тимербаева и Анатолий Журавлёв. Также в сериале появились Анна Уколова, Анатолий Гущин и Инга Оболдина, а отдельным сюрпризом станет появление Прохора Шаляпина.

Съёмки проходили на действующем металлургическом предприятии в Ревде. Премьера сериала на ТНТ состоится 31 августа.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из сериала «Пора на завод»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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