Тизер 3 сезона «Дома дракона» расставил все по местам: вот почему Мартин разругался с HBO

24 февраля 2026 13:00
Кадр из сериала «Дом дракона»

Теперь понятна причина затянувшегося конфликта.

Выход тизера третьего сезона «Дома дракона» неожиданно прояснил давний конфликт Джорджа Мартина с HBO. То, что раньше выглядело как творческие разногласия, теперь считывается прямо из кадров: сериал всё дальше уходит от духа «Пламени и крови». И фанаты это уже заметили.

Что изменилось в образе Алисенты

Главный сигнал тревоги — новая трактовка Алисенты Хайтауэр. Ещё в первом сезоне шоураннер Райан Кондал сделал спорный, но эффектный ход, превратив её и Рейниру в бывших подруг. В книге же они изначально противники.

Теперь сериал идёт дальше. В трейлере третьего сезона звучит намёк, что Алисента может фактически помочь Рейнире захватить Королевскую Гавань. Для книжного канона это почти революция.

Такой поворот меняет саму природу конфликта, который у Мартина был холодной и беспощадной борьбой за власть.

Почему это могло разозлить Мартина

Кадр из сериала «Дом дракона»

Джордж Мартин ранее хвалил проект, называя его «настолько точной экранизацией, насколько можно было ожидать». Но позже писатель публично признал, что после второго сезона его отношения с шоураннером Райаном Кондалом испортились.

Теперь причина выглядит очевиднее. Сериал постепенно смягчает острые углы персонажей. Там, где у Мартина — циничная война амбиций, шоу всё чаще предлагает трагическую драму с элементами сочувствия.

Чем это грозит третьему сезону

Если линия тайного союза действительно подтвердится, сериал окончательно отойдёт от книжной логики Танца драконов. А для части фанатов верность первоисточнику — вопрос почти принципиальный.

Впрочем, у такого решения есть и плюс: история становится менее предсказуемой даже для читателей Мартина.

Похоже, «Дом дракона» вступает в самую рискованную фазу. И именно сейчас станет ясно: зрители готовы к новой интерпретации… или всё-таки хотят старую, беспощадную версию Мартина.

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
