Титаны возвращаются 27 февраля, так что Годзилла рядом: Apple TV+ показал свежий трейлер 2 сезона «Монарха» (видео)

5 февраля 2026 09:00
Кадр из сериала «Монарх: Наследие монстров»

Что будет во втором сезоне? И получится ли у сводных брата и сестры отправить монстров обратно под землю?

Apple TV+ выпустил новый трейлер второго сезона «Монарх: Наследие монстров» (Monarch: Legacy of Monsters) — сериала из «Вселенной монстров», где пересекаются истории Годзиллы и Кинг-Конга.

Продолжение стартует 27 февраля на Apple TV+. Первый сезон завершился в начале 2024 года и подвел зрителя к простой мысли: титаны существуют, и человечеству придется жить в этой реальности, нравится оно этого или нет.

В центре сюжета снова сводные брат и сестра, которые пытаются разобраться, почему их семья связана с секретной организацией «Монарх».

В прошлом на фоне катастрофы в Сан-Франциско, разрушенном древними существами, их расследование стало личным. Теперь ставки выше: чем больше герои узнают, тем очевиднее, что «Монарх» скрывает не только архивы, но и решения, от которых зависит безопасность городов.

Второй сезон обещает больше поездок, секретных объектов и новых следов, ведущих к прошлому предков. История расширяет границы киновселенной, связывая ее события через «Монарх» как единую систему контроля и изучения титанов.

К ключевым ролям вернулись Анна Саваи и Курт Рассел, также в проекте остается Кирси Клемонс. По трейлеру видно главное: зрелища станет больше, а тема ответственности людей перед силой, которую они не способны контролировать, выйдет на первый план.

Фото: Кадр из сериала «Монарх: Наследие монстров»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
