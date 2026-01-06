Меню
В СССР умели снимать не только хиханьки да хаханьки: 3 советских триллера, от которых захватывает дух не хуже, чем от хитов Голливуда

6 января 2026 07:58
Кадр из фильма «Письма мертвого человека», «Господин оформитель», «Семья вурдалаков»

Вполне возможно, что эти проекты вы ни разу не видели. 

Советское кино умело играть с тревогой — не громко, не в лоб, а на уровне подсознания. Холодный свет, мрачные интерьеры, напряжённая музыка — всё это создаёт чувство опасности, которая будто рядом, но не видна.

Эти три картины — редкие примеры того, как советские режиссёры снимали хоррор без хоррора, заставляя зрителя бояться не монстров, а людей и времени.

«Письма мёртвого человека» (1986)

Константин Лопушанский снял фильм, который невозможно смотреть равнодушно. Это не просто фантастика, это предчувствие конца — мир после ядерной катастрофы, где выжившие прячутся в подвале музея и ждут, когда закончится кислород, свет и смысл.

Главный герой, профессор Ларсен (Ролан Быков), пишет письма своему погибшему сыну — в пустоту, в никуда. Но за этим безумием чувствуется что-то человеческое: тоска по утраченному миру, где ещё был порядок и надежда.

Премьера совпала с чернобыльской катастрофой — и картина прозвучала пророчески. «Письма мёртвого человека» — редкий случай, когда антиутопия становится зеркалом эпохи, а кадры — документом страха, который страна ещё не осознала.

«Господин оформитель» (1988)

Санкт-Петербург начала XX века, художник, сошедший с ума от красоты и смерти — и дух, который не отпускает. Режиссёр Олег Тепцов снял фильм, больше похожий на кошмар в позолоченной раме.

Платон Андреевич мечтает создать «совершенное творение» и однажды встречает женщину, похожую на умершую музу. С этого момента реальность начинает расползаться: портрет оживает, картины дышат, а художник теряет грань между искусством и безумием.

Фильм снят по мотивам рассказа Александра Грина «Серый автомобиль», но его визуальный язык ближе к «Пиковой даме» или позднему Бертолуччи — бархат, свечи, зеркала, гниение красоты. «Господин оформитель» получил премию «Ника» и остался одной из самых красивых и жутких работ советского кинематографа.

«Семья вурдалаков» (1990)

Фильм Геннадия Климова и Игоря Шавлака — редкий пример чистой готики в советском кино. Молодой журналист приезжает в глухую деревню и сталкивается с тем, чего не объяснить ни логикой, ни наукой.

Сначала это будто просто странности: молчаливые крестьяне, старики, которые не выходят днём, и женщина, у которой слишком холодные руки. Но чем дальше, тем яснее — это не просто легенды, а мир, где мёртвые возвращаются.

Картина снята с гипнотической медлительностью — камера словно боится шевельнуться, звук леса заглушает слова. И именно в этом — её сила. Это не «ужастик», а кошмар, от которого не просыпаются.

Ранее мы писали: Как фанатка фэнтези, выбрала 4 книжных цикла, об экранизации которых я мечтаю: есть и хит от российского автора.

Фото: Кадр из фильма «Письма мертвого человека», «Господин оформитель», «Семья вурдалаков»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
