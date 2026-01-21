Не только НТВ хорош в детективном жанре: выбрали лучшие проекты телеканала «Россия» про преступления

Эти проекты делают ставку на атмосферу, характеры и запутанные истории.

Детективная линейка телеканала «Россия» в 2025 году оказалась заметно шире, чем кажется на первый взгляд.

Помимо громких премьер, в эфире и на платформе «Смотрим» вышли сериалы, которые явно достойны внимания, но зрители могли их пропустить. Между тем именно в них скрываются сильные сюжеты, нестандартные герои и интересные повороты расследований.

«Здесь все свои»

В таёжном посёлке Черновка пожар уничтожает лесопилку и уносит жизнь человека. Из района присылают молодого следователя Евгению Ракитину, которая быстро понимает: случившееся не похоже на несчастный случай.

Чем глубже она погружается в жизнь посёлка, тем отчётливее становится связь местных тайн с прошлым — и не только деревни, но и самой следовательницы. Сериал аккуратно выстраивает интригу вокруг замкнутого сообщества, где каждый знает больше, чем говорит.

«Маня и Груня»

Майор Следственного комитета Марина Пичугина переводится из столицы в провинциальный Савельевск, надеясь разобраться с личной историей — исчезновением отца.

Напарником становится служебная овчарка Груня, и этот дуэт неожиданно работает. Расследования здесь строятся на деталях, человеческих слабостях и внимании к мелочам, а личный поиск героини постепенно становится частью служебных дел.

«Однажды в Залесье»

Спокойный городок, где все друг друга знают, оказывается не таким безопасным, как казалось. Убийство вскрывает старые конфликты и заставляет старшего офицера полиции Василису Журавлеву выбирать между служебным долгом и благополучием близких.

Сериал держится на моральных развилках и показывает, как правда может разрушить привычный порядок.

«Потерянный ключ»

Переезд в приморский город кажется для семьи Анны шансом начать заново, но работа психолога неожиданно приводит героиню к чужим тайнам и собственным проблемам.

Расследования здесь разворачиваются не в допросных, а в разговорах, наблюдениях и попытках понять мотивы людей. Детективная линия переплетается с семейной драмой, создавая спокойный, но напряжённый ритм.

«Американец»

Два непохожих следователя — фронтовик Зося Острякова и капитан МУРа Егор Макаров — ищут преступника по прозвищу Американец.

За серией ограблений скрывается куда более сложный план, а для Зоси расследование становится личным. Сериал соединяет криминальную интригу с историческим контекстом и личной драмой.

«Атом»

Формально это история о науке и разведке военного времени, но внутри — полноценный детектив. Учёные, агенты и разведчики работают на грани возможностей, пытаясь опередить противников.

Расследование утечек, поиск предателей и постоянное давление делают сериал напряжённым и многослойным.

Источник: дзен-канал Global Cinema

Также прочитайте: Жаль, что сериал «Терра Альта» закончился слишком быстро: у испанского детектива, основанного на книгах Серкаса, миллионы поклонников и я среди них