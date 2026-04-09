«Тьфу! Ну, это же смешно! Полная чушь!»: ветераны сыска разобрали «Чикатило-2» по косточкам и нашли ключевой киноляп

9 апреля 2026 17:38
Кадр из сериала «Чикатило»

Специалисты нашли ошибки, которые раньше не замечали.

«Чикатило-2» снова оказался в центре обсуждения на фоне новостей о выходе сериала «След Чикатило». Интерес к теме возвращается, и зрители пересматривают предыдущие сезоны уже внимательнее.

Эффект оказался неожиданным. Вместе с атмосферой и актёрской игрой специалисты начали замечать и неточности, которые раньше уходили на второй план.

Где сериал расходится с реальностью

Второй сезон обсуждают не только зрители, но и те, кто напрямую связан с делом. Ростовские ветераны сыска, участвовавшие в операции «Лесополоса», обращают внимание на ключевые расхождения.

Вопросы вызывает сцена задержания. В сериале она подана как чётко спланированная операция с подготовленной группой. В реальности же всё происходило иначе и гораздо менее эффектно.

«Тьфу! Ну, это же смешно! Полная чушь! – возмущается ветеран МВД. — Такого вообще быть тогда не могло. Так задержание не проводят. Чикатило так не задерживали! На самом деле, это было на улице – когда он возвращался из магазина с баллоном пива в авоське».

Подобные детали становятся особенно заметны при повторном просмотре. Зрители начинают обращать внимание на то, как именно выстроены сцены и где художественное решение подменяет факты.

Что приняли, а что вызвало критику

Несмотря на претензии к достоверности, актёрская работа остаётся сильной стороной проекта. Дмитрий Нагиев, по мнению очевидцев, точно передал поведенческие особенности маньяка, его мимику и характерные движения.

Основная критика касается изображения следствия. Ветераны отмечают, что в сериале оперативники показаны как люди, склонные к ошибкам и карьерным интригам. В реальности, по их словам, работа была куда сложнее и системнее.

Факты, которые легли в основу дела, также отличаются от экранной версии. Подозрения на Чикатило возникали задолго до задержания, однако ошибка в экспертизе позволила ему избежать наказания и продолжить преступления.

Фото: Кадр из сериала «Чикатило»
Екатерина Адамова
