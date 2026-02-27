Меню
Киноафиша Статьи «Тьфу, деревня!»: вы точно 100 раз пересмотрели «Любовь и голуби», если ответите на 5/5 вопросов (тест)

«Тьфу, деревня!»: вы точно 100 раз пересмотрели «Любовь и голуби», если ответите на 5/5 вопросов (тест)

27 февраля 2026 18:08
Кадр из фильма «Любовь и голуби»

Хорошо ли вы помните легендарную ленту?

Советская кинокомедия «Любовь и голуби», повествующая о семейных буднях Кузякиных в деревне, вышла в 1984 году. Идея перенести эту спектакль на экран родилась у режиссера Владимира Меньшова после того, как он вместе с супругой посетил театральную постановку и настолько впечатлился, что принял решение снять фильм. Картину приняли на «ура»! Хорошо ли вы знаете этот киношедевр СССР. Мы предлагаем ответить на 5 вопросов.

Камилла Булгакова
