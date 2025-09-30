Тест: «Студентка, комсомолка, спортсменка…»  — чем заканчивается эта фраза помнят все. А как на счет других из «Кавказской пленницы»?

Цитаты из культовой комедии давно живут собственной жизнью, но вы сможете вспомнить их слово в слово?

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — фильм, который невозможно забыть.

Легендарная комедия Леонида Гайдая подарила нам десятки цитат, которые давно превратились в народные пословицы.

Многие из нас повторяют их на автомате — за праздничным столом, в компаниях друзей или просто в повседневной речи.

Но одно дело — услышать знакомую реплику, и совсем другое — суметь закончить её без ошибок.

Мы собрали для вас короткий, но увлекательный тест. Всего шесть вопросов — и станет ясно, насколько прочно вы держите в памяти крылатые выражения из любимого фильма.

Проверьте себя: сможете ли вы пройти испытание на «отлично» или ошибётесь на ровном месте?

