Киноафиша Статьи Тест: «Студентка, комсомолка, спортсменка…»  — чем заканчивается эта фраза помнят все. А как на счет других из «Кавказской пленницы»?

30 сентября 2025 07:00
"Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"

Цитаты из культовой комедии давно живут собственной жизнью, но вы сможете вспомнить их слово в слово?

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — фильм, который невозможно забыть.

Легендарная комедия Леонида Гайдая подарила нам десятки цитат, которые давно превратились в народные пословицы.

Многие из нас повторяют их на автомате — за праздничным столом, в компаниях друзей или просто в повседневной речи.

Но одно дело — услышать знакомую реплику, и совсем другое — суметь закончить её без ошибок.

Мы собрали для вас короткий, но увлекательный тест. Всего шесть вопросов — и станет ясно, насколько прочно вы держите в памяти крылатые выражения из любимого фильма.

Проверьте себя: сможете ли вы пройти испытание на «отлично» или ошибётесь на ровном месте?

Также вам будет интересно: Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе

Фото: Кадр из фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
