Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест: советские мамы смотрят на вас из кино — узнаете всех без подсказок?

Тест: советские мамы смотрят на вас из кино — узнаете всех без подсказок?

13 ноября 2025 15:42
«Москва слезам не верит» (1979)

Проверьте, насколько хорошо вы помните легендарных родительниц из фильмов из СССР.

Приготовьтесь к небольшому путешествию во времени — туда, где советское кино создало самых тёплых, мудрых и настоящих героинь.

Мамы на экране никогда не были идеальными: они переживали, ошибались, уставали, но всегда оставались тем самым надёжным человеком, который понимает без слов.

Эти образы — от строгих и принципиальных до мягких и ранимых — играли великие актрисы, чьи голоса и жесты навсегда стали частью нашего культурного кода.

Советские режиссёры доверяли мамам главное — сохранять человечность. Они могли говорить с детьми прямо, без патетики, старались принимать мир, который менялся быстрее, чем хотелось, и всегда оставались на стороне своих близких.

Через них кино рассказывало о простых, но вечных вещах: честности, теплоте, уважении, трудолюбии и той любви, что делает человека сильнее.

А теперь можно проверить, насколько хорошо вы помните эти фильмы. Мы подготовили тест из шести вопросов: перед вами кадр с мамой, а задача — угадать, из какого фильма этот момент. Один правильный ответ — два похожих неправильных. Справитесь без ошибок?

Давайте проверим вашу зрительскую память и заодно подарим себе порцию ностальгии.

Вам также будет интересно: Узнаете «Морозко» без Морозко? Тест по советским сказкам — 90% ошибаются на третьем кадре

Фото: Кадр из фильма «Москва слезам не верит» (1979)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
2 комментария
«Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест) «Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест) Читать дальше 14 ноября 2025
Семенова из «Невского» помнят все, а что насчет других ментов? Назовите имя героя по фото — справятся с тестом только преданные фанаты НТВ Семенова из «Невского» помнят все, а что насчет других ментов? Назовите имя героя по фото — справятся с тестом только преданные фанаты НТВ Читать дальше 13 ноября 2025
Элизабет и Чудовище на самом деле не любили друг друга: чем «Франкенштейн» дель Торо отличается от оригинала Шелли —10 важных деталей Элизабет и Чудовище на самом деле не любили друг друга: чем «Франкенштейн» дель Торо отличается от оригинала Шелли —10 важных деталей Читать дальше 14 ноября 2025
100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово? 100% на RT и миллион фанатов: почему создатель «Во все тяжкие» назвал новый сериал «Pluribus» — и что означает это странное слово? Читать дальше 14 ноября 2025
Эта сцена из фильма решила судьбу Бодрова: что именно снимали в «Связном» в роковой день схода ледника Эта сцена из фильма решила судьбу Бодрова: что именно снимали в «Связном» в роковой день схода ледника Читать дальше 14 ноября 2025
«Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы? «Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы? Читать дальше 14 ноября 2025
Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела» Никакого Хоукинса на самом деле нет, а «Изнанка» расположена прямо в центре Америки: где снимали «Очень странные дела» Читать дальше 14 ноября 2025
Так ли страшен черт, как его малюют? Психолог Наумова в беседе с «Киноафишей» нашла плюс от просмотра «Маши и Медведя» Так ли страшен черт, как его малюют? Психолог Наумова в беседе с «Киноафишей» нашла плюс от просмотра «Маши и Медведя» Читать дальше 14 ноября 2025
Месяц тревожного ожидания без новостей: так будет ли 2 сезон нашумевшего сериала «Чужой: Земля»? Месяц тревожного ожидания без новостей: так будет ли 2 сезон нашумевшего сериала «Чужой: Земля»? Читать дальше 14 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше