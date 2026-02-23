Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6

В начале семидесятых Эльдар Рязанов вместе с Эмилем Брагинским придумали сюжет про итальянцев, которые отправляются в Ярославль на поиски спрятанного клада, а бдительный советский милиционер мешает им вывезти сокровище за границу. Свою задумку авторы назвали «Спагетти по-русски» и отправили заявку в Госкино, однако чиновники идею забраковали, заявив, что делать иностранцев жуликами совершенно неправильно.

Сценарий пришлось отложить, и он мог бы навсегда остаться на полке, если бы не случайность. Итальянская студия известного продюсера Дино де Лаурентиса задолжала «Мосфильму» круглую сумму за масштабную картину Сергея Бондарчука «Ватерлоо». Чтобы покрыть долг, советская студия предложила запустить совместный проект, и тогда авторы вспомнили о своей старой истории.

Картина «Невероятные приключения итальянцев в России» вышла на экраны задорной, по-доброму сумасшедшей и искромётно смешной, и с тех пор зрители с удовольствием пересматривают её снова и снова. Этот тест посвящён деталям любимого фильма, и в нём всего шесть вопросов, которые заставят вас напрячь память.

Будьте внимательны: некоторые моменты могут оказаться коварными и не такими простыми, как кажется на первый взгляд. Даже если вы считаете себя преданным фанатом, не спешите с ответами — самые преданные поклонники порой тоже путаются в мелких, но важных деталях этой истории.