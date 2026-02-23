Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6

Тест по «Невероятным приключениям итальянцев в России»: только те, кто пересматривает комедию каждый год, наберут 6/6

23 февраля 2026 17:38
Кадры из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973)

Важны даже самые мелкие детали.

В начале семидесятых Эльдар Рязанов вместе с Эмилем Брагинским придумали сюжет про итальянцев, которые отправляются в Ярославль на поиски спрятанного клада, а бдительный советский милиционер мешает им вывезти сокровище за границу. Свою задумку авторы назвали «Спагетти по-русски» и отправили заявку в Госкино, однако чиновники идею забраковали, заявив, что делать иностранцев жуликами совершенно неправильно.

Сценарий пришлось отложить, и он мог бы навсегда остаться на полке, если бы не случайность. Итальянская студия известного продюсера Дино де Лаурентиса задолжала «Мосфильму» круглую сумму за масштабную картину Сергея Бондарчука «Ватерлоо». Чтобы покрыть долг, советская студия предложила запустить совместный проект, и тогда авторы вспомнили о своей старой истории.

Картина «Невероятные приключения итальянцев в России» вышла на экраны задорной, по-доброму сумасшедшей и искромётно смешной, и с тех пор зрители с удовольствием пересматривают её снова и снова. Этот тест посвящён деталям любимого фильма, и в нём всего шесть вопросов, которые заставят вас напрячь память.

Будьте внимательны: некоторые моменты могут оказаться коварными и не такими простыми, как кажется на первый взгляд. Даже если вы считаете себя преданным фанатом, не спешите с ответами — самые преданные поклонники порой тоже путаются в мелких, но важных деталях этой истории.

Фото: Кадры из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны» Тест для тех, кто знает Штирлица не только по анекдотам: угадайте точные цитаты из «17 мгновений весны» Читать дальше 21 февраля 2026
Этот тест пройдут лишь те, кто в СССР мечтал о своей машине: угадайте 5 картин по «Запорожцу» Этот тест пройдут лишь те, кто в СССР мечтал о своей машине: угадайте 5 картин по «Запорожцу» Читать дальше 20 февраля 2026
Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас Штирлиц вел машину и рассказывал пастору про музыку из будущего: этот ляп в «17 мгновениях весны» очевиден и сейчас Читать дальше 23 февраля 2026
Короткий тест для настоящих ценителей лучших советских фильмов о войне: угадайте все 6 картин по цитатам Короткий тест для настоящих ценителей лучших советских фильмов о войне: угадайте все 6 картин по цитатам Читать дальше 23 февраля 2026
Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые Этот детский советский мультик не просто про Масленицу: в нем звучит особенная песня — поймут только взрослые Читать дальше 22 февраля 2026
Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест) Главный краш всего СССР: угадайте фильмы с Александром Абдуловым по кадрам (тест) Читать дальше 22 февраля 2026
Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу Помните жуткий обычай из сказки «Морозко»? Это не фантазия Роу, ведь так постоянно делали на Масленицу Читать дальше 22 февраля 2026
У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки У Айсмана в «17 мгновениях весны» неслучайно появилась повязка на глазу: Куравлев чуть не сорвал съемки Читать дальше 22 февраля 2026
Почти 46 лет от первой попытки до экрана и 14 лет съемок: какой советский фильм оказался самым выстраданным Почти 46 лет от первой попытки до экрана и 14 лет съемок: какой советский фильм оказался самым выстраданным Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше